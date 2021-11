Desgarrador llanto de Mery del Cerro en MasterChef: "No estoy acostumbrada"

Mery del Cerro, participante de MasterChef Celebrity, tuvo una crisis y rompió en llanto.

Mery del Cerro es una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe que desafía a estrellas de la televisión a experimentar con su faceta culinaria y mostrársela al mundo. Mientras algunos se lo toman como un juego, otros participantes un poco más sensibles suelen entrar en quiebre y frustración cuando no cumplen con sus propias expectativas.

Este fue el caso de la exestrella de Casi Ángeles, que desde que empezó la competencia, dijo haber notado cuán poco sabe sobre el mundo de la cocina y lo mucho que esto le afectó. “Veo que los demás participantes vienen bastante bien y eso un poquito me asusta”, contó frente a las cámaras.

Esta vez, Mery hizo un bife de chorizo con puré de papa mezclada con hierbas, queso y arroz. El programa no solo desafía a los participantes a cocinar, sino también a elegir qué productos quieren “comprar” en una especie de mercado armado dentro del set. Para esto, tienen que tener muy en claro antes qué ingredientes necesitan. Particularmente hoy, el jurado les prohibió prestarse elementos entre ellos, por lo que la dificultad fue aún más grande.

Cuando Santiago del Moro, conductor de MasterChef, la vio al borde del llanto, le preguntó: “¿Qué te pasa internamente a vos en la competencia?”. La actriz se quebró y le contestó: “No quiero llorar. Yo soy muy exigente conmigo y no estoy acostumbrada a estar en lugares que no manejo tanto y acepto y me di cuenta en estos dos días que no sé cocinar y que esto es algo completamente nuevo para mí. Me pasó eso, estoy con una sensibilidad extrema”.

“Todos están pasando por la misma situación, te dijeron cosas hermosas y sabemos que das para mucho. Así que relajate, disfrutalo y quedate con lo bueno”, le aconsejó del Moro. “Tengo ganas de aprender y por eso estoy acá. Soy competitiva y quiero aprender y llegar lejos con esto”, concluyó Mery.

La devolución del jurado a Mery del Cerro en MasterChef

“Hay un problema con la cocción de la carne. Eso se puede llegar a llamar bife bleu, pero nadie hace un bife en ese punto. Era difícil de resolver lo que te tocó, porque tener papa y arroz en el mismo plato, dos hidratos tan diferentes, era muy difícil”, le reconoció Germán Martitegui. Sin embargo, destacó: “Me gusta que escuchaste lo que te dije de la salsa de papa. El sabor está espectacular, se siente el ajo, las papas, las hierbas… Si tuviera más fluidez, sería espectacular”.

Por su parte, Damián Betular le halagó mucho los sabores y la felicitó por eso. “Yo me voy a quedar con algo que no es menor. Está muy bien de sabor todo. Como dice Germán, no fueron fáciles los ingredientes que te tocaron. Hay una resolución, está cumplida la consigna. Hay cositas para ver, pero me voy a quedar con lo más importante: muy buen manejo de la sal, la pimienta y vi muchas hierbas. Eso ayuda mucho a diferenciarse del resto de tus compañeros y se vio en tus platos”.