Desgarrador descargo de Rusherking sobre su relación con La China Suárez: "Muy fuerte"

El joven se pronunció sobre sus comienzos con "La China" Suárez y contó cuán mal lo pasó. Rusherking habló de sus problemas con los ataques de pánico y ansiedad.

Rusherking dio a conocer cuán mal lo pasó cuando comenzó su relación con Eugenia "La China" Suárez por la masiva exposición de la misma. El cantante contó que sufrió ataques de ansiedad y de pánico por la situación que atravesó.

"Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir. Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental", comenzó su descargo la expareja de María Becerra.

Rusherking estuvo como invitado en La Peña de Morfi y, en diálogo con Jey Mammón, abrió su corazón sobre los duros momentos que vivió hace algunos meses. "Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir. Volvió", contó, aunque aseguró que después pudo superar ese miedo y entendió que es parte del manejo del mundo en el que trabaja.

"Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo. De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara", enunció el joven en alusión al gran cambio que hubo en su vida en el último tiempo.

"La China" Suárez sobre los memes en redes sociales ante la diferencia de edad entre ella y su pareja

La actriz es ocho años mayor que el cantante, por lo que debieron aguantarse varias burlas en el mundo cibernético basadas en esa realidad. "Los memes que me hacen con Tomi, nos cagamos de risa. ‘Qué grande que está Amancio’ me dijeron el otro día'. La gente es muy creativa. De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", contó Suárez en diálogo con Diego Leuco y el equipo de Antes Que Nadie por Luzu TV.

"Tenía una traba porque me daba mucho miedo. No es lo mismo cantar sola que estar dentro de un formato, con una estructura. Un día me dijo: ‘Mamá, estás todo el día cantando en casa... ¿Por qué no te dedicás a eso?’. Eso me destrabó", agregó sobre cómo se animó a comenzar su carrera como cantante.