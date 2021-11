Desesperado pedido de Mirtha Legrand: "Me va a enfermar la cabeza"

Mirtha Legrand le hizo un desesperado pedido a su hija, Marcela Tinayre, cuando su vida estaba en juego.

Mirtha Legrand se está recuperando de su internación, después de haber sido ingresada de urgencia al Sanatorio Mater Dei por un problema cardíaco. Su hija, Marcela Tinayre, cumplió 71 años y lo festejó con ella en su hogar, ubicado en Barrio Parque, con la compañía de sus seres queridos, amigos y demás allegados.

En diálogo con Intrusos, Tinayre contó que el estado de salud de Mirtha es óptimo pero que los días de internación fueron infernales, especialmente por las consecuencias psicológicas que sufrió después de días de internación, sin poder salir de la cama.

Sobre el día en que se descompuso, recordó: “Yo la vi cansada, se sentó a tomar el té con todos nosotros y de golpe me dijo 'me voy a sentar en el sillón del living'. Trasladamos todo para estar con ella. Ahí me miró y me dijo ‘llevame al Mater Dei’”. Afortunadamente, la madre de Juana Viale aseguró que ‘La Chiqui’ está muy bien en este momento.

“Está espléndida, se maquilla todos los días, se viste como para salir y hace toda su caminata por la casa. Es admirable. Mi mamá se internó y al día siguiente ya saben todo. No se puede creer esta mujer, que siga siendo tan bella, que se maquille, se hace el color en el pelo, hace gimnasia”, expresó Tinayre.

El día en que Mirtha comenzó a sentirse mal, estaban en la casa de Marcela. “Yo me asusté mucho. Cuando salió del sanatorio me agarró como si me hubiesen tirado de un quinto piso. Dolor en todo el cuerpo, mucho cansancio. Lo único que quería era dormir. Es infernal estar en una terapia, ella les pidió a los médicos 'sáquenme de aquí porque se me va enfermar la cabeza'. Estás llena de aparatos, hay que bancarse eso”, sentenció.

El día en que Marcela Tinayre tuvo que llevar al sanatorio a su mamá, Mirtha Legrand

Ese mismo día, Tinayre, conductora de Las rubias, tuvo que salir igual a trabajar. “Hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho. A pesar de todo, me gustó el programa que hice ayer porque logré concentrarme a pesar de los mensajes que me llegaban”, recordó.

“Terminé el programa y me fui corriendo al Mater Dei. Le quiero agradecer a los médicos, a todo el equipo, que fue fabuloso. Estuvimos re contenidas porque en un principio no la podíamos ver. Los partes médicos ya se han pasado, tiene dos stents, está regia, sentada, almorzando, da una paz enorme. Agradecer al público y a la prensa”, finalizó.