Darío Barassi se incomodó por un comentario en 100 argentinos dicen: "¿Pito corto?"

La participante tomó por sorpresa al conductor de El Trece y armó revuelo en todo el estudio por un comentario particular.

Darío Barassi fue nuevamente protagonista de un desopilante momento en 100 Argentinos Dicen. Una participante tuvo que responder a la consigna, pero lo hizo de manera particular para la sorpresa del conductor, quien abandonó el estudio.

En la edición de este viernes 17 de junio por la pantalla de El Trece, se dio una situación que incomodo a todos, incluido a Darío Barassi. El conductor de 100 Argentinos Dicen encabezó una nueva consigna para todas las familias y hubo una respuesta que lo descolocó.

"Le pedimos a cien argentinos que dijeran una frase en la que usen la palabra pito", enunció Barassi. La consigna no fue bien captada por algunos participantes, lo que despertó la incomodidad del conductor.

Cuando llegó el momento de las capitanas de los respectivos equipos, la respuesta de una de ellas hizo reír a todos. "Corto", exclamó "Luchi" para el desconcertante momento.

"¿Corto qué? ¿¡Pito corto?!", preguntó Barassi enérgico. Su respuesta fue un "sí" rotundo y el flamante conductor de El Trece se fue del estudio a viva voz: "No, chicos, en serio. Además no se trata de describirme a mí el programa".

Le dieron la respuesta como incorrecta y la otra participante contestó de manera correcta. "Me importa un pito", dijo para la alegría de Barassi, quien minutos antes había explicado: "No te referís a la palabra pito, te referís a otra cosa".

La respuesta de Darío Barassi a la fanática que lo fulminó en Twitter

Darío Barassi salió al cruce luego de la polémica que lo puso en el ojo de la tormenta. A través de sus redes sociales, el conductor de 100 Argentinos Dicen le contestó a la fanática que lo expuso por una situación que protagonizó en la vía pública.

"Me levantó la mano nomás y con alta cara de culo. La decepción", había expresado Abril, la fanática de Barassi, sobre la actitud que le molestó sobre su encuentro casual con el presentador. El tuit fue pasadas las once de la noche de este lunes 13 de junio y, tan sólo una hora después, el conductor de El Trece se hizo eco de lo que ocurrió y decidió contestarle.

"Está perfecto, sólo era un tweet, qué escandalosa la gente. Es Twitter, no existe la literalidad", sostuvo la joven en las redes sociales. Hubo algunas personas que le creyeron, mientras que otras exigieron que se "haga cargo" de lo que dijo.

Además, la estrella televisiva de El Trece dialogó con el programa Mediodía Noticias por la misma señal. "Yo estaba mandándome un buñuelo que es espectacular y el otro pibe (su amigo), que me está contando que le está yendo para el orto en la vida y bueno, me acuerdo que levanté el brazo y seguí conectado con lo que estaba pasando. Me sentí re mal cuando leí el tuit y le expliqué a la piba que no la saludé por eso", explicó Barassi.