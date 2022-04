Darío Barassi se depiló en vivo en El Trece: "Me quedó rarísimo"

Darío Barassi se depiló el pecho en El Trece, en su programa 100 argentinos dicen. "Me quedó rarísimo", admitió el conductor.

Darío Barassi suele apelar a su histrionismo y a las bromas habituales para charlar con los participantes de 100 argentinos dicen, el programa de televisión que conduce por El Trece. Sin embargo, a veces también decide ir al margen de los juegos en sí del ciclo y se divierte con la producción y con aquellos que están detrás de las cámaras.

En esta oportunidad, el actor, humorista y abogado de 38 años se depiló el pecho en vivo ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio del canal. Como nadie podía creer lo que estaba viendo, el presentador se lució otra vez y generó un momento que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y en los portales nacionales en general.

Darío Barassi se afeitó el pecho en El Trece

El líder de 100 argentinos dicen recurrió a otro instante desopilante como parte del exitoso ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, dejó de lado por un instante el desafío entre las familias Montalvo y Álvarez y les dijo: "¿Cuándo hacemos la depilación? ¿Está la máquina? Vamos ya porque no soporto el pelo. En un rato jugamos, chicos. Respétenme".

"¿Pero qué hacemos, ´Gigi´?", le preguntó a una de sus colaboradoras. En ese momento, llegó alguien muy joven desde el clan Montalvo para depilarlo, con todos los elementos entre sus manos, y el rostro aniñado del encargado de llevar adelante el cambio de look hizo asustar a Barassi.

"Pero ´Juanfe´, ¿hace cuánto que sos barbero? Porque tenés doce años... ¿Sabés lo que haces?", indagó el sanjuanino. "No seas boludo, en serio", insistió el conductor con cara de temor y asombro. "No, sí, sí", le contestó el joven para tranquilizarlo. "Igual no tenés mucho pelo", le aclaró.

No obstante, Barassi no estuvo de acuerdo y reaccionó: "¡¿Cómo que no tengo mucho pelo?! Tengo muchísimo, hermano, ¡soy un mono!". Apenas ´Juanfe´ comenzó a hacer su trabajo, Darío gritó del dolor y exclamó "¡ay!". "No se puede marcar, ¿ves? No se puede hacer la línea", le devolvió Juan Fernando Montalvo para reiterarle que su cabello no era suficiente.

"¡Ay, me están cayendo todas las tetas abajo, Dios mío!", se horrorizó el presentador de 100 argentinos dicen. A medida que el joven seguía con su tarea, el comunicador de El Trece le consultó: "¿Qué estás haciendo, un dibujito?". "Parece un lote en Nordelta eso, hay vegetación al lado", bromeó luego.

La desubicada pregunta de un participante a Darío Barassi

Ya cuando estaba por terminar de hacerle la breve depilación en el pecho al conductor del programa, el participante regresó al lugar en el que estaba su familia y lo sorprendió: "¿Te puedo tocar un seno?". Por supuesto, esta insólita propuesta dejó asombrado al sanjuanino, que le contestó: "¿Cómo? ¿Con la máquina?". "No, así", le dijo Montalvo señalándose la mano, y al instante concretó su deseo.

"¿En serio me tocó un seno en cámara? ¡Ay, chicos! ¿Qué estamos haciendo? ¿Esto mide, Mariano?", le preguntó Barassi al productor principal antes de regresar a conducir el envío como lo hace normalmente.