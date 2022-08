Darío Barassi se confesó en 100 argentinos dicen: "Me comí la placenta de Inés"

El conductor de 100 Argentinos Dicen sorprendió a todos con su testimonio tras el nacimiento de su segunda hija.

Darío Barassi realizó una confesión en 100 Argentinos Dicen que despertó todo tipo de reacciones en la producción y los participantes. El conductor de El Trece reveló que se comió la placenta de su hija Inés tras el nacimiento ocurrido días atrás y dijo qué le generó en el cuerpo.

El pasado 11 de agosto de 2022, Darío Barassi compartió la noticia más esperada y se trató del nacimiento de su segunda hija Inés. Una semana después, el conductor se refirió a este tema en 100 Argentinos Dicen y confesó que la ingesta de su placenta le dejó efectos secundarios.

Todo comenzó cuando tuvo un dinámico ida y vuelta con algunos participantes, de los cuales tres de ellos eran hermanos. "Son todos como iguales ¿viste?", se preguntó en referencia a la similitud facial que tenían, mientras que al mismo tiempo quiso saber si eran trillizos.

"No, sucesivos somos", respondieron al respecto. Por tal motivo, Barassi expresó que está muy metido con el tema embarazo y para la sorpresa de todos, lanzó: "Che me comí la placenta de Inés". Desde la producción deslizaron que esa situación pudo traerle problemas estomacales.

"¿En serio? Es eso lo que te dio acidez", sostuvieron. "¡Debe ser eso!", aseguró el conductor, quien abandona el ciclo de 100 Argentinos Dicen para dedicarse a otros proyectos laborales vinculados a la actuación. En ese momento, uno de los participantes dijo que eso mismo hacía Tom Cruise.

"Soy muy parecido a Tom", bromeó Barassi. Otra figura que también hizo lo mismo fue Camilo Etcheverry, el artista que está en pareja con Evaluna Montaner: en su caso sí brindaron más detalles de cómo lo hicieron, ya que djieron que primero la cocinaron al vapor, luego la deshidrataron y finalmente la colocaron en pastillas.

Ritual, peligro y ciencia: comer placenta, la práctica que está en el foco de la medicina

La placentofagia, la práctica que consiste en comerse la placenta para obtener supuestos beneficios para la salud de la madre y del bebé, volvió a instalarse en el debate público luego de que Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, al igual que Kim Kardashian, Jennifer López y Juana Repetto, contara que consumió su propio órgano. En este marco, desde la medicina se pusieron en alerta y advirtieron sobre los posibles peligros de esta práctica y afirmaron que no existen evidencias científicas que comprueben sus beneficios. En tanto, desde los sectores que llevan adelante estos procedimientos no médicos, que aún no se encuentran regularizadas y continúan en debate, aseguran que tienen importantes aportes tanto para las madres y personas gestantes como para los hijos/as.

La placenta es un órgano intrincado que nutre al feto en crecimiento mediante el intercambio de nutrientes y oxígeno y la filtración de desechos a través del cordón umbilical. Su definición proviene del latín y significa “torta plana”, haciendo referencia a su apariencia en humanos y es el único órgano temporal en el cuerpo humano que se forma durante el embarazo, cumple una función específica durante la gestación y luego es descartado. Sin embargo, hace muchos años, se lleva adelante la placentofagia con el fin de utilizarlo una vez que es expulsado por el organismo para consumirlo a través de cápsulas o simplemente crudo por medio de batidos o licuados.

Ante la discusión planteada y la desinformación que circula entorno a esta práctica, El Destape habló con ginecólogos y obstetras quienes coincidieron en que este tipo de prácticas no cuentan con un sustento científico, no están reguladas y pueden convertirse en un peligro para las madres e hijos/as que los consuman. Además, afirmaron que en principio no aportaría beneficios contundentes para aquellos que lo ingieren. "La placenta es un órgano súper importante, cumple múltiples funciones que después las toma el bebé cuando nace, por ejemplo la respiración, la función de excreción y hasta la función hormonal. Sin embargo, en la práctica cotidiana una vez que la mujer da a luz se desecha en un receptáculo y con suerte tiene un valor desde el punto de vista diagnóstico", explicó el ginecólogo y obstetra Carlos Psevoznik. en diálogo con este medio.

"¿Si yo como médico lo tengo que aconsejar? Quizá lo que hoy está en el terreno de la duda se convierte en rutina, pero por ahora está en un proceso de descubrimiento donde no hay una verdad absoluta, desde el punto de vista científico no hay evidencia", aclaró. El profesional hizo referencia a una investigación publicada en American Journal of Obstetrics an Gynecology que revelaron que no se encontró ninguna evidencia científica sobre los beneficios de la placentofagia.