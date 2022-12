Darío Barassi reveló una insólita anécdota al aire: "Cayó la policía"

Darío Barassi reveló al aire en El Trece una anécdota inédita que incluye a la policía.

Darío Barassi sorprendió a todos en El Trece al contar una anécdota inédita al aire que lo incluye a él y a la policía. "¡Mamá no hice nada!", exclamó el conductor en 100 argentinos dicen con tonada sanjuanina, recordando una situación de su pasado, aunque ya con risas.

En los últimos años, Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más exitosos de la pantalla de El Trece gracias a su labor en 100 argentinos dicen, un programa que logró enamorar a los espectadores y se colocó como uno de los comodines de la señal del Grupo Clarín. Pero el actor tiene otros proyectos en carpeta y pronto dejará la grilla del canal que conduce Adrián Suar. Pero mientras tanto, Barassi sigue divirtiendo con su estilo desfachatado y anécdotas graciosas de su vida.

Una de las consignas de 100 argentinos dicen de hace unos días fue "si alguien pone mala cara cuando le suena el teléfono, ¿de dónde lo están llamando?", a lo que Barassi aclaró que se refería a un rostro de preocupación y no de enojo. "De la policía", fue la respuesta de una participante que provocó la curiosidad del conductor, quien le consultó si alguna vez había estado presa por algún acto de vandalismo. La réplica de la concursante fue tan inmediata como contundente: "No, todavía no".

Fue entonces que el actor decidió revelar una anécdota inédita de su infancia: "¿Yo conté la vez que pinté un grafiti en la esquina del colegio? Si, pinté un grafiti… cuando tenías 15 años, hacías como un boliche, matiné, todos los grupos hacíamos fiestas. Pinté un nombre, no me acuerdo ni cómo se llamaba". "Cayó la policía, le di todos los datos de cómo llegar a mi casa, yo vivía en la loma del orto, nadie sabía llegar a mi casa", agregó Barassi.

"El policía, esa tarde, llegó", sumó el conductor sobre su pasado vandálico. Siguiendo con su relato, Barassi explicó que cuando el oficial entró a la casa, su madre empezó a retar a su hermano Fernando, "que era el vandálico de la familia", mientras con su otro hermano estaban sentados, rezando. Entonces, el policía reveló que estaba ahí por el "joven Darío Pacheco". "Ay, mamá no hice nada!", cerró Barassi entre risas la divertida anécdota.

Fuerte interna en El Trece: Alex Caniggia reemplazará a una importante figura

Según dio a conocer Ángel De Brito en LAM, el hermano de Charlotte Caniggia tomará el lugar que deje Darío Barassi cuando finalice 100 argentinos dicen. "Arranca finalmente su programa. Va a reemplazar el horario de Darío Brassi en El Trece. En diciembre termina de grabar y arranca Alex Caniggia", reveló el periodista de espectáculos en su programa de América TV. En este marco, De Brito explicó: "Es un programa de talentos. Hay que adivinar qué talento tiene la gente que va del público".

Y aunque si bien Caniggia aún no brindó detalles específicos sobre su debut en la pantalla chica como conductor, la noticia descolocó en el mundo del espectáculo. "Para bien o para mal, va a sorprender. Hay que verlo", opinó De Brito y así dio por finalizado el informativo.