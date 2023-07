Darío Barassi lanzó un mensaje que Adrián Suar no esperaba: "A morir"

Darío Barassi utilizó sus redes sociales para compartir un anuncio que está ligado directamente con Adrián Suar. Qué expuso el conductor de El Trece.

Darío Barassi se encuentra a pura actividad en medio de su regreso a la televisión con el programa de entretenimiento Ahora Caigo por El Trece. En este contexto, el conductor realizó un anuncio inesperado a través de sus redes sociales que sorprendió hasta al mismísimo Adrián Suar, gerente de programación del canal.

Luego de una pausa de la televisión para abocarse a trabajos actorales en series y películas, Darío Barassi volvió con todo con Ahora Caigo. El conductor y actor había tenido el éxito de 100 Argentinos Dicen como último roce en la televisión que tuvo muy buena repercusión en El Trece.

Darío Barassi se alegró por el éxito de la sitcom C.H.U.E.C.O

En las últimas horas, utilizó sus redes sociales para dar una noticia vinculada a su intenso ritmo de trabajo. "¡Seguimos! ¡Vamos con todo! Autobombo a morir", expresó con alegría en su historia de Instagram mostrando que la nueva sitcom C.H.U.E.C.O: de la cual es protagonista está en el puesto 1.

En otro posteo, Barassi reveló las métricas de Ahora Caigo, anuncio que cayó bien en Adrián Suar siendo el gerente de programación de El Trece. "No podés tener estos números. Te amooo", escribió contento por la actualidad del programa, cuyo rating llegó a picos de 8.3 puntos en la jornada del martes 18 de julio.

El rating de Ahora Caigo que celebró Barassi en sus redes

Darío Barassi se pasó e incomodó a un participante de Ahora Caigo: "Me ponés tenso"

El famoso conductor volvió a llevar adelante un programa de televisión luego de tomarse unas extensas vacaciones y despedirse definitivamente de 100 argentinos dicen. Desde que regresó a la pantalla de El Trece con el ciclo de juegos ¡Ahora Caigo!, Barassi protagonizó varios momentos divertidos, pero ahora protagonizó por primera vez un incómodo momento en vivo.

Todo empezó cuando Barassi le preguntó a Rada, el participante en cuestión, por qué estaba solo. Entonces, el participante contestó bastante incómodo: "Creo que no conseguí a la persona indicada". Ante esta contestación, el conductor analizó que "el error" estaba en él y no en las otras personas, situación que molestó bastante al concursante.

"No, puede ser que el fallo sea mío, por supuesto. Me ponés nervioso", replicó. Barassi no entendió el límite y le pidió que le contara cuando fue la última vez que había estado en pareja y qué había pasado con la relación. Y aunque si bien Rada contestó, le dejó en claro que no estaba para nada cómodo con la conversación.

"Hace un año atrás. Habré estado un año. No recuerdo por qué cortamos, discrepancias de la relación. Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío", replicó el participante. Finalmente, el conductor quiso quedarse con la última palabra y sentenció: "Ya que los participantes no te ponen nervioso, lo tengo que hacer yo. Estabas demasiado tranquilo".