Darío Barassi filtró por error el drama de salud de Adrián Suar: "Me va a costar"

Darío Barassi compartió por error el problema de salud que tiene Adrián Suar. La filtración de Barassi sobre el mal momento que vive el productor de El Trece.

Darío Barassi causó sorpresa en 100 argentinos dicen. Durante el programa del pasado martes 14 de junio, y a través de un audio de WhatsApp, el conductor filtró por error el drama de salud que transita Adrián Suar. ¿Qué es lo que le pasa al productor de El Trece?

En el marco de una suerte de sketch que viene realizando en sus programa, donde comenzó a invitar a diversos famosos a su velorio, Barassi le escribió a Lali Espósito y a Suar para saber si asistirían al mismo. "Contestó 'El Chueco' y también Lali", le comentó Gigi, una de las productoras del ciclo de TV.

"Vamos a ver lo que contesta esta enana forra...", reaccionó el sanjuanino, quien puso el audio de voz al aire. "Principalmente, tengo que no tener un show para ir (NdeR: al velorio). Hago un tuit y subo una linda fotito en una historia de Instagram. Buscaría una imagen adecuada..., pero si justo no tengo nada, ¿cómo no voy a ir?", aseguró Lali, acerca de la insólita invitación.

A modo de broma, Barassi le respondió: "¿Sabés qué? Dejá, amiga... viene Tini, andá a cagar. Me hinché las pelotas. Viene De Paul, tranquila". Y luego decidió poner el mensaje que le respondió Suar, que además le reveló el problema de salud que tiene. "Buenas tardes, Darío. Acá te estoy contestando. El casco no lo llevo por una cuestión que ya sabés... tengo hernia de disco. Me va a costar muchísimo. Siempre tengo asistentes que me acompañan y que lo van a hacer por mí...". Lo curioso de esto es que el presentador jamás reparó que estaba en plena transmisión del programa.

Darío Barassi filtró por error el problema de salud de Adrián Suar, productor de El Trece.

Finalmente, 'El Chueco' se sumó a la consigna que planteó el conductor e imagino qué pasaría si Barassi muriera: "El programa va a seguir y vamos a poner una placa con tu perfil diciendo: 'Gracias Darío por todo'. Tengo coronas para vos también. Pero bueno, espero que vivas muchos años más". Y agregó: "Te quiero, hablamos después y te veo en la semana, que quiero hablar contigo. Me gustó mucho lo que hiciste en ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza)".

Finalmente, y para concluir con el asunto, el conductor tomó la palabra lanzó un comentario irónico: "Mirá cómo ya me mete más laburo. Vos me vas a matar, basura".

Una fanática de 100 argentinos dicen destrozó a Darío Barassi

Las redes se hicieron eco de la actitud de Darío Barassi debido a que una joven publicó un fuerte descargo que se hizo viral. Abril Fran es la usuaria que describió lo sucedido con el conductor de 100 Argentinos Dicen. "Pará pará, salí a caminar y a la vuelta del departamento estaba el gordo Barassi cenando", comenzó.

Se preveía un relato de manera amistosa y que terminaba en buenos términos para la fanática del programa emitido por El Trece: "Lo vi y con una sonrisota lo saludé emocionada". Sin embargo, dio un giro inesperado y fulminó al conductor por una actitud que la enfureció. "Me levantó la mano nomás, y con alta cara de culo. La decepción", expresó con mucha rabia la joven, quien acumula miles de interacciones en el tuit redactado en horas de la noche de este lunes 13 de junio.