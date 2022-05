Darío Barassi explotó en 100 argentinos dicen por el comentario de una participante

Ni bien comenzó el programa, el conductor vivió una situación con una participante que lo tomó por sorpresa y se mostró furioso.

Darío Barassi comenzó furioso la edición de este lunes de 100 Argentinos Dicen. Una de las participantes le hizo una burla que no cayó nada bien, por lo que el conductor de El Trece la cruzó apenas inició el programa.

Como tiene acostumbrados a los televidentes, Darío Barassi dio que hablar en su clásico programa televisivo. En la apertura, le llovieron elogios y aplausos mientras se escuchaba un "bravo" constante por parte de la producción. "Claro, uno viene acá y espera que le digan esto, pero esta mujer, Mariel, ya de toque entra y dice 'ay ¿no te entra el otro botón'?", relató.

"¿De verdad yo tengo que arrancar con esto?", preguntó con la mirada puesta en la cámara y en su producción. "Aparte, en primer lugar sí me prende Mariel, para que veas... bueno, hasta ahí me prende, pero no se usa así chicos, se usa sueltito", explicó.

La participante en cuestión era de la familia Cassino, pero también cruzó a la de la otra familia por pedirle un producto de una marca a la que le hizo publicidad: "Alguien de esta familia me dice 'che, no me podés dar la mopa que acabás de hacer una publicidad?".

Bajo estas quejas, el conductor de 100 Argentinos Dicen comenzó con reclamos constantes y sin tapujos, motivo por el cual expresó: "En dos segundos me dijeron obeso y me manguearon una mopa. Un lunes ¿Para qué carajo vengo a este programa?".

Inmediatamente lanzó una sonrisa para abrir juego a las familias. "Ay me falta el aire", dijo en broma por la intensa apertura del programa. "Yo te voy a decir algo: mi primera novia se llamaba Mariel, y ya eso me genera una cierta incomodidad. Y que me digas obeso apenas entrás al programa me parece una falta de respeto", dijo cuando tuvo que presentar a la familia en cuestión.

"No, no dije obeso", respondió Mariel. Poco le importó a Barassi, quien siguió el ritmo del programa y procedió a presentar a la otra familia, con quien había tenido un encontronazo por pedirle un producto de una publicidad y encima, expresó su malestar por el particular apellido: Kidjekouchian. "Son las Gómez chicas, de verdad lo necesito, tardo ocho horas en decirlo", manifestó entre risas.

El reclamo de Darío Barassi a El Trece

Darío Barassi protagonizó un momento muy tenso en plena transmisión de 100 argentinos dicen. El reconocido conductor sanjuanino se mostró muy molesto e interrumpió el programa para manifestar un picante reclamo a las autoridades de El Trece.

El pasado miércoles 25 de mayo, Barassi recibió a la familia Jantus y se dirigió a Miguel, a quien le aconsejó: "No te escuchan, como todas las mujeres de tu familia... las retás al pedo. ¿Cinco mujeres tuviste?". Y Mariana, la pareja del hombre, le corrigió: "Yo las tuve".

Inmediatamente después, el presentador paró el programa y dijo: "Arrancó el taladro y yo hoy no estoy con paciencia". Y luego le consultó a los productores: "¿Quién es el del taladro? ¿Quién es? ¿No tenés el megáfono Luli? ¿Con quién hay que ir a hablar, chicos? ¿Con quién hay que ir a hablar para que un taladro deje de trabajar?".

Barassi se fue del estudio y se acercó a uno de los sectores en los que se escuchaba más el taladro y disparó a puro insulto: "Taladro, ¡la recalcada concha de tu vieja!". Luli, una de las productoras, lo frenó en seco y le marcó: "La madre no tiene nada que ver". "Pero, ¿qué le digo?", preguntó el conductor. Y su colega le indicó: "No sé, otra cosa. Metete con el taladro, pero no con la madre".