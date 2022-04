Darío Barassi estalló en El Trece contra una participante: "¡Forra!"

Darío Barassi estalló en El Trece contra una participante de 100 argentinos dicen especial famosos, el programa de televisión que conduce con mucho éxito los fines de semana. El presentador hacía la introducción habitual a uno de los juegos del ciclo cuando sucedió algo inesperado que lo hizo explotar de furia durante la emisión del domingo 24 de abril de 2022.

El actor, humorista y abogado de 38 años volvió a hacer de las suyas en el estudio del canal: le echó picante a un intercambio con Connie y hasta la terminó tratando de "forra" en pleno aire. Entonces, ¿qué pasó con Barassi en El Trece?

De un lado del desafío estaba Connie para el equipo de "las culposas", mientras que del otro se encontraba "Mami" de "las Milittas". Como parte de este envío estuvieron Matilda Blanco, Malena Guinzburg y Militta Bora. En la previa a la presentación de uno de los tantos duelos, el sanjuanino tuvo varios exabruptos que lo dejaron muy mal parado.

De entrada, Barassi instó a las competidoras a mencionar algo vinculado con "frases, dichos, expresiones coloquiales que nos ofrecen el costumbrismo o...". Luego, no se entendió lo que dijo y pronunció en El Trece una especie de trabalenguas que no pasó desapercibido para Connie. "¿Qué?", le preguntó la concursante, lo que pareció desatar la ira del conductor.

"Sí, leí mal... Es que estoy cansado. ¡La única palabra que dije mal en todo el programa! ´¿Qué, Darío?´", se fastidió Barassi mientras imitaba a su invitada con la pregunta. "´Disculpame, ¿qué dijiste?´", insistió irónicamente el líder de 100 argentinos dicen burlándose de ella, que se reía. "¡Costumbrismo, forra!", le dijo con un rostro muy serio y mirándola a la cara. "Tropezones y golpes... Me siento muy mal por haberla insultado", reconoció el presentador.

Los exabruptos de Darío Barassi en El Trece

No obstante, eso no fue todo y el actor siguió en la misma línea polémica. "Les pedimos a 100 argentinos que completaran la frase con una palabra empezada con la letra ´p´", dijo mientras se tentaba. "Cuando te hacés daño, decís: ´Me hice´...", preguntó. "¡Poronga!", respondió Connie, lo que provocó aún más risas en el conductor.

"Sí, ´me hice poronga´. Pero ya está lo del miembro masculino, no se puede decir otra, porque por ejemplo ´me hice pija´ también podría estar, ¿me entendés?", insistió Barassi con el juego. "No queriendo decirlo, dije ocho veces poronga y seis veces pija", se río el sanjuanino. "Y me estoy diciendo ´¿cómo no las digo, cómo no las digo?´", cerró a pura broma.