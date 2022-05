Darío Barassi abandonó 100 argentinos dicen y estalló: "Momento de mierda"

Darío Barassi dejó la conducción de 100 argentinos dicen tras el comentario de una participante. La inesperada reacción del conductor en plena transmisión del programa emitido por El Trece.

Darío Barassi protagonizó un momento sumamente vergonzoso. El reconocido presentador se vio sorprendido por el comentario que hizo una participante y decidió dejar la conducción de 100 argentinos, programa exitoso de la pantalla de El Trece. ¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó a partir de una pregunta que el sanjuanino le hizo a dos mujeres que se acercaron al atril del programa: "¿Para qué usás o movés los labios?". Y la respuesta fue totalmente inesperada para Barassi, que reaccionó tomando una drástica decisión: se fue del estudio; mientras los integrantes de la producción comenzaron a gritar, a modo de broma: "¡Cuidado! ¿Querés ir al baño?".

Inmediatamente después, la concursante aclaró sus dichos: "Pará, pero puede ser un bebé, que cuando amamanta succiona". "Ah, chicos... igual yo había pensado eso...", indicó el presentador, de manera irónica. Y reconoció, de manera tajante: "Okay, un momento de mierda me hiciste vivir...".

Darío Barassi quedó desconcertado tras una insólita respuesta de una participante de 100 argentinos dicen.

Luego, la producción dio a conocer que la respuesta de la participante fue errónea, por lo que Barassi apuntó: "Es un desastre esta piba...". El juego continuó y la otra participante aprovechó la oportunidad para responder. "Soplar", sostuvo. Y acertó para que sus compañeros y compañeras de equipo siguieran con la competencia.

Qué le molesta a la esposa de Darío Barassi de su programa en El Trece

En diálogo con TN, el conductor dejó en claro que su esposa le comentó qué es lo que no le gusta de su trabajo en 100 argentinos dicen: "Tiene una mirada distinta. Mi mujer odia a 'Barassi'". Y luego, resaltó que 'Darío' es la persona que se desenvuelve en la intimidad de la familia; mientras que "'Barassi' es el que bromea y aparece en TV: "En mi casa 'Barassi' queda afuera. Cuando llego es 'Che, ¿pagaste le gas?, cocinate un arroz...'", explicó.

Asimismo, y consultado acerca de si la fama se le subió a la cabeza con el éxito en el programa de El Trece, el sanjuanino lo negó y justificó que su esposa e hija lo mantienen en eje: "Mi mujer y mi hija son fundamentales, porque me conectan con otra cosa". Y advirtió: "Mi mujer le habla a Darío, no a Barassi. A veces me pasa con amigos o familiares que le hablan al personaje. Ella nunca lo hizo, y eso me encanta. También soy muy de conservar amigos de toda la vida, gente que entiende lo que me pasa".