Dante Gebel habló de la posibilidad de ser presidente.

Dante Gebel estuvo en boca de muchos en las últimas horas, luego de deslizar en Otro Día Perdido que no ve con malos ojos ser candidato a Presidente. Luego de la repercusión que esto tuvo, el showman decidió aclarar los tantos en el programa que conduce en Radio 10.

¿Qué dijo Dante Gebel sobre la posibilidad de ser candidato a presidente?

"Hay un montón de gente que intenta convencerme, me han hecho propuestas. Hay de la vieja UCD, de la UCR, del Pro. No es el sector de los kirchneristas, el que dijo 'estamos tratando de convencerlo' es un libertario, arrepentido si se quiere", explicó primeramente. Tras ello, recapituló: "En el programa Otro Día Perdido, me pregunta Mario: '¿No pensás con tanta ayuda que mandaron al mundo, hacer algo más oficial desde Argentina?'. '¿A qué te referis'', le dije. 'Ser presidente, por ejemplo', me contestó. ¿Cuál fue mi respuesta? La que sigo pensando: hace dos o tres años decía 'ni loco', hoy no sé, estoy abierto a ayudar o hacer algo. Después se generó lo de 'el outsider'. Pero yo no hice nada".

Remarcó que "hay un montón de gente que intenta convencerme, me han hecho propuestas", pero que "hasta ahora dije que quiero pasar la Navidad, llegar a fin de año y descansar". "Tuve una gira por todo el país, no puedo pensar. Todas las decisiones que tome a esta altura del año van a ser erróneas", reconoció.

"Yo no estoy a favor o en contra de nadie, lo único que dije fue que no descarto ayudar. Yo pienso que no hay que esquivar el bulto. No tomen esto como 'dijo que sí'. No, me tengo que sentar, lo más probable es que sea todo una locura", concluyó.