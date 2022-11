Daniel Osvaldo se sacó contra el móvil de Ángel De Brito: "Tomatelá"

Daniel Osvaldo se negó a dar una nota y empujó al movilero de LAM. El video.

Daniel Osvaldo fue interceptado en el aeropuerto de Ezeiza por el móvil de LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Lejos de brindar declaraciones, el exfutbolista increpó al notero empujándolo y le aseguró que no iba a hablar por trabajar con el conductor, con quien tienen una pésima relación.

"Daniel buenas noches ¿Viajás al homenaje a Diego? ¿Vas a Roma?", preguntó Santiago Sposato, el movilero de LAM. El actual cantante de la banda de rock Barrio Viejo ni lo miró y siguió caminando por el aeropuerto. Cuando el periodista quiso indagar un poco más, Osvaldo se puso cara a cara y le gritó.

"No me sigas, no te empujé, te puse el brazo. Laburás para alguien que no me cae bien, chau", lanzó el ex Boca Juniors. "Nada más te quiero preguntar", explicó Sposato. "¡Ya me lo preguntaste y te dije que no! Tomatelá", contestó de manera violenta.

"¿Estás separado de Gianinna en buenos términos? ¿Eso te puedo preguntar?", siguió el notero, quien no tuvo la mejor de las ondas por parte de Daniel Osvaldo. "Bueno, no tenía muchas ganas de hablar...", señaló De Brito al volver al piso del estudio. "Por lo menos tampoco tenía ganas de cantar", chicaneó el movilero, tenso por la situación.

Revelan cómo se enteró Jimena Barón del romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar un nuevo dato que no era público respecto a cómo se enteró Jimena Barón de la relación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. "Los encontró en la casa", aseguró la panelista de LAM mientras en el programa analizaban "La araña", la nueva canción de La Cobra.

Hace unos días, Jimena Barón volvió a lanzar un nuevo tema tras casi un año sin novedades musicales. Como las canciones de la actriz suelen estar basadas en su vida, rápidamente las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre a quién estaría dirigida la letra de "La araña", en la que Barón habla de una "traición" de una amiga.

Los cañones de la mayoría apuntaron contra Gianinna Maradona, ya que la hija menor de Diego y Claudia Villafañe era cercana a Jimena hasta que empezó a salir con Daniel Osvaldo, expareja de la actriz y padre de su hijo Morrison. De ese tema estaban hablando en LAM cuando Yanina Latorre sorprendió con un dato desconocido hasta el momento.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito estaban analizando "La araña" frase por frase cuando el presentador leyó: "Ya estas tejiendo la red como en aquella mañana". "Esa mañana que ella entró y los encontró en la casa", disparó lapidaria Yanina Latorre, revelando una información inédita para el público en general.