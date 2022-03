Dani La Chepi y el Pollo Álvarez recibieron la noticia menos esperada

Los conductores enfrentan un difícil momento laboral. La humorista y el periodista no tuvieron suerte con la repercusión de su programa de TV.

La llegada de El Hotel de Los Famosos generará grandes cambios en la programación de El Trece, que no será beneficioso para todos. El reality show que conducirán Pampita y "El Chino" Leunis causará el levantamiento de otro ciclo que se emite en las noches del canal.

El Hotel de Los Famosos saldrá al aire el lunes 21 de marzo, por lo que el programa que se emite en el prime time actualmente será removido. Se trata de El Gran Juego de la Oca, el ciclo de juegos conducido por "El Pollo" Álvarez y Dani "La Chepi", a pocas semanas de su primera salida al aire. Las bajas mediciones de rating que el programa marcó desde su inicio hicieron que la decisión de las autoridades del canal sea tajante.

El programa que llevará adelante Pampita se tratará de una estadía en un hotel de lujo de dieciséis famosos, entre los cuales se destacan Alex Caniggia, Lissa Vera, Majo Martino, Leo García, Matilda Blanco, Silvina Luna y Rodrigo Noya. Además, participarán Gabriel Oliveri como gerente del hotel, Christian Petersen como el chef, Juan Micheli como jardinero y José María Muscari como coach de convivencia.

Las palabras de "La Chepi" y "El ¨Pollo" Álvarez antes del estreno de su programa

Los conductores de El Gran Juego de la Oca se mostraron muy entusiasmados y expectantes los días previos al estreno de su programa. "Ay, ¡la conductora! Es muchísimo, pero es así. Creo que todavía no me hice cargo. Tuve momentos de muchos nervios, ataques de pánico, pensaba 'no sé si quiero estar acá', '¿para qué dije que sí?'", soltó hace algunas semanas la humorista sobre las dudas que tuvo antes de aceptar este proyecto. Y sumó: "El programa es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en la tele. Es una apuesta gigante y digo gigante porque literalmente es muy grande".

"Muy contento de que arranque. Laburamos mucho, creo que es un gran programa. Estamos muy ansiosos y esperemos que les guste. Volver al entretenimiento, en el prime time de eltrece y con El Gran Juego de la Oca, no lo hubiese imaginado ni en el mejor de mis sueños", soltó por su parte Álvarez, en diálogo con Ciudad Magazine. Y sumó: "Es como jugar en la Selección. Hay mucho para festejar y por supuesto mucha responsabilidad", en alusión a cuánto significaba para su carrera el paso de conducir en el horario principal de un canal líder.