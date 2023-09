Dani La Chepi se desató en vivo y reveló lo menos pensado sobre Adrián Suar: "Estuvo lindo"

La humorista demostró su idolatría por el histórica productor de TV. Dani La Chepi se le declaró en vivo a Adrián Suar.

Dani La Chepi es una humorista que comenzó su carrera con contenido de redes y con participaciones secundarias en telenovelas pero su fama masiva se dio tras su participación en Masterchef Celebity Argentina. A pesar de que muchos argentinos conocieron a la artista en ese rol de entretenedora, la influencer siempre dejó en claro que lo artístico es lo suyo y en un reportaje habló cuánto la interpeló una creación de Polka. Además, aprovechó para lanzar dulces comentarios sobre Adrián Suar.

La comediante acudió como invitada al ciclo de Fernando Dente en América TV, Noche al Dente, después de un tiempo alejada de los medios por sus problemas de salud mental. La Chepi se mostró relajada en su aparición televisiva y recordó: "Uno de los mejores unitarios que vi en mi vida. La flasheaba cuando lo veía. Me veía todos los capítulos y decía ‘¡qué ganas de ser esa mujer!’".

"Pero yo quería que me llamara y decía ‘cómo hago para que este señor me llame’. Entre paréntesis (sic). ¡Qué bueno que está! Se me despertó la india de golpe, pero siempre estuvo lindo”, continuó su descargo la artista a modo de humorada. Al mismo tiempo, reveló que Suar la contactó y relató cómo vivió ese momento: "De hecho, me llamó Hice un bolo en El Host, con Mauricio Dayub. Miren cómo me agarró del hombro. Ahí había algo. Pero no lo quiso confesar", en alusión a una escena de la mencionada serie.

Dani La Chepi sobre su salud

La artista habló hace unos meses con LAM sobre los problemas de salud relacionados a un trastorno alimenticio que sufrió y contó todo sobre el tratamiento. "En comparación a cómo estaba hace tres meses atrás siento que soy Messi, pero estoy a medio motor, despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida. A mí me pegó por no comer y no me pude levantar de la cama, literalmente", comentó "La Chepi" sobre su estado de salud. Y siguió: "Siempre digo que no tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación. Si aprendí algo en este tiempo, es que ningún estado es permanente. Cuando te dicen ‘Detrás de toda esa oscuridad hay una luz’, sí la hay. No la ves, pero la hay".

La emoción de Dani La Chepi al hablar de su hija

"Yo la busqué a Isa, yo quería ser mamá e Isa me encontró a mí. Cuando quedé embarazada, que yo pensé que no iba a pasar, porque la ginecóloga me había dicho que 9 de cada 10 embarazos se pierden... Pero se equivocó, al toque quedé embarazada, y a la semana de enterarse mi papá, le dio un ACV", comentó la humorista. La celebridad habló de la importancia de la niña en su vida y contó que llegó en un difícil momento: "Sentí que me moría. Isa vino a levantar la familia, fue como 'acá vengo yo'. Yo creo que sin ella, y no me da vergüenza decirlo, yo no estaría acá hoy ni en ningún lado. Es mi motorcito. Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice 'dale, mami, dale, vamos, vos podés".