Damián De Santo reveló su dura infancia en PH: "Buscaba chicles en el piso"

Damián De Santo fue invitado a PH Podemos Hablar y dio detalles de lo fuerte que fue su infancia. El crudo testimonio del actor en el programa de Andy Kusnetzoff.

Damián De Santo fue uno de los invitados al programa que Andy Kusnetzoff conduce cada sábado en la pantalla de Telefe. Y en el marco del punto de encuentro, el actor se animó a confesar detalles muy duros sobre cómo vivió su infancia y de lo humilde que era su hogar.

El presentador de TV pidió que den un paso hacia el punto de encuentro todos aquellos a los que la infancia les marcó su personalidad. Damián De Santo no dudó y se decidió a contar una historia que, sin dudas, sorprendió tanto a sus colegas como al propio Kusnetzoff.

"La infancia obviamente que nos marca a todos, pero uno le da más importancia o no a algunas situaciones o eventos", expresó De Santo. Y agregó: "Yo recuerdo que cuando mis viejos se separaron había muy poca guita en casa, a nosotros no nos daban plata y para comprarte la bolsa de palitos en el colegio tenías que tener un mango".

El artista reveló qué hacía para poder sentirse al mismo nivel que sus compañeros de colegio: "Me desesperaba por no tener chicle yo. Llegar al colegio y no estar masticando chicle, porque todos estaban masticando chicle. Entonces, una cuadra antes... esto es una asquerosidad pero lo voy a contar igual, buscaba chicles en el piso".

Cómo se sentía Damián De Santo al buscar chicles en el piso

Fiel a su clásico sentido del humor, Damián De Santo agregó: "Aparte de que no existía todo esto (la pandemia por el coronavirus), yo creo que anticuerpos me sobran". Sin embargo, sin perder el hilo de su relato, continuó: "Y cuando encontraba un chicle, obviamente lo habían pisado. Yo buscaba el chicle, me lo ponía en la boca, lo comía y entraba al colegio".

Como si eso fuera poco, el actor manifestó que considera que el simple hecho de entrar al colegio masticando un chicle, sin importar su procedencia, hacía que él se sintiera con otra actitud. Al respecto, manifestó: "Me iba mejor en las materias ese día que encontraba el chicle porque yo sentía que tenía la capacidad de la autosuficiencia".

Damián De Santo, actor de "El Primero de Nosotros", hizo un testimonio conmovedor.

Quiénes fueron los invitados de Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar

En la edición de PH Podemos Hablar (Telefe) que tuvo lugar el pasado sábado 19 de junio, Andy Kusnetzoff recibió la visita de la conductora Denise Dumas; el cantante y compositor de trap FMK; la actriz Carolina Ramírez; el cocinero Rodrigo Cascón; y el actor Damián De Santo.