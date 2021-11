Damián Betular respondió a las críticas de Mauricio Asta: "Todas cuentan"

El pastelero Mauricio Asta lanzó críticas en contra de Bake Off Argentina, y ahora el jurado de MasterChef Celebrity le respondió.

Damián Betular es uno de los cocineros más importantes del país en la actualidad. El pastelero acaba de terminar su rol como jurado en Bake Off Argentina, y ya comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, ambos ciclos gastronómicos emitidos por la pantalla de Telefe.

En referencia al reality de pastelería, el jurado de El Gran Premio de la Cocina, Mauricio Asta, había lanzado unos comentarios picantes y ahora fue Damián Betular el que respondió al respecto. Consultado por Paparazzi, el cocinero dio su opinión al respecto.

Ante la consulta del medio digital, el pastelero y jurado de Bake Off Argentina, Damián Betular, comenzó diciendo sobre su colega, Mauricio Asta: “No escuché lo que dijo de Bake Off… No lo escuché. Mauri es un amigo y está todo bien. Las opiniones todas cuentan…”. Finalmente, Betular cerró diciendo sobre el jurado de El Gran Premio de la Cocina: "No hay problema, nunca hay problema”.

Damián Betular, cansado de las críticas.

¿Qué dijo Mauricio Asta de Bake Off Argentina?

Entrevistado por Mitre Live, Mauricio Asta habló de sus colegas, Pamela Villar, Dolli Irigoyen y Damián Betular: “Con Dolli Irigoyen trabajé y la conozco de haber trabajado con ella, para mí es la madre de los cocineros en Argentina pero no podría opinar sobre lo que hizo bien o mal, lo mismo tengo para decir de Pamela: la conozco hace un montón y la conozco del ambiente y a Damián Betular lo conozco pero no tanto”.

Luego, sobre el programa de Telefe, Bake Off Argentina, Mauricio Asta continuó diciendo: “Para mí es un programa que la edición desdibuja la devolución del jurado. La edición a Damián lo deja mejor parado porque tiene un discurso que empieza, termina y es contundente”.

Finalmente, Mauricio Asta cerró diciendo al respecto: "No está bueno hablar mal de Bake Off y me deja mal parado. Indudablemente es un tipo de pastelería que no me gusta, que no consumo y que no hago. Me parece vistosa pero a nivel sabor, texturas y técnicas de pastelería, hay otro tipo de recetas que son más de avanzada y más disfrutables”.

Damián Betular reveló cuántos kilos aumentó en Bake Off Argentina

Damián Betular es uno de los jurados más reconocidos de los realities de la cocina argentina. Con sus participaciones en Bake Off y MasterChef Celebrity (Telefe), supo ganarse el cariño y respeto de los sus seguidores. Pero no todo es color de rosas y, en una reciente entrevista, hizo hincapié en lo negativo de trabajar en este tipo de programas. Invitado a No es tan tarde (Telefe) contó cuánto peso aumentó probando tortas en la competencia gastronómica.

“Como jurado de Bake Off... ¿cuántos kilos engordás probando pasteles todos los días?”, le consultó el conductor. Sin dudar, el pastelero respondió: “Engordé 7,5. Ahora, como me ves, empecé 7,5 kilos abajo”. Al escucharlo, Paoloski calificó de “inhumana” la situación. “Acá todos los días azúcar, torta. Y, aparte, han usado manteca como nunca en esta temporada. Todo se soluciona con manteca y azúcar”, se quejó Damián.