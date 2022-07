Cuánto mide la "Enana" Feudale: la altura de la locutora de Marcelo Tinelli

La locutora es una de las caras más famosas de a televisión y todo el mundo la llama por su apodo. Pero, en verdad ¿Cuánto mide la Enana Feudale?

Marcela "Enana" Feudale vuelve a trabajar junto con Marcelo Tinelli en Canta conmigo ahora, la nueva apuesta del conductor en la pantalla de El Trece para levantar el rating del canal que conduce Adrián Suar. Dueña de una risa y una voz inconfundible, la locutora será una pieza clave en la propuesta. Pero hay una pregunta que siempre ronda en torno a su presencia ¿Cuánto mide en verdad?

Tinelli y Feudale trabajaron juntos durante varios años, hasta que la también licenciada en Historia decidió no participar de Showmatch: La Academia en 2021 debido a los peligros de la pandemia de coronavirus. Pero este año, confirmó su participación en el nuevo programa, que promete generar mucho revuelo en las redes sociales y la pantalla gracias a la presencia de artistas importantes y figuras polémicas.

A fines de 2021, durante el último programa de Showmatch, Marcelo Tinelli recibió a Marcela para que sea parte de la despedida. En un momento muy emotivo, el conductor dedicó palabras muy sentidas a su compañera de tantos años y ella prometió que no lo iba a "abandonar más". "Mi gran compañera", la definió Tinelli, quien además agregó que la voz de ella era "la marca registrada de este programa. Al tiempo que aseguró: "Ha sido una persona insustituible y mi compañera en las sombras. Ella siempre está, aunque es tan humilde, tan grande, tan generosa y tan profesional, que no quiere hacerse notar, pero cuando no la tenés se nota. Este año nosotros lo notamos y lo sentimos". A poco de cumplir 60 años, la locutora nacida en Lanús sigue vigente y promete ser una de la figuras de Canta Conmigo Ahora.

Así como se destaca por su voz y por ser un apoyo constante para Tinelli durante sus programas, Feudale también llama la atención por el contraste de alturas que tiene con el empresario de medios. No por casualidad, es conocida popularmente como la "Enana" Feudale, incluso más que por su nombre. Si bien el apodo puede tener una connotación peyorativa en muchos casos, Marcela hizo de él su marca registrada (además de su particular forma de reír) para darse a conocer en los medios.

¿Cuánto mide Marcela "Enana" Feudale?