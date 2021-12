Cristina Pérez se va de Radio Mitre para trabajar en un inesperado proyecto

Cristina Pérez renunciará de Radio Mitre en busca de un nuevo desafío laboral y ya tiene un nuevo trabajo.

Cristina Pérez, conductora de televisión en Telefe Noticias y en el ciclo Confesiones en la noche en, Radio Mitre, se irá de la radio para encarar un nuevo proyecto en otro lugar. Según se dijo, este jueves 30 de diciembre será su último día en el ciclo y lo anunciará frente a los oyentes.

El primero en difundir esta noticia fue el periodista Pablo Montagna, de La Nación, quien adelantó que ella lo contaría en Confesiones. Además, detalló que este nuevo desafío que la espera será en el turno mañana, a diferencia de Radio Mitre donde trabaja en la franja horaria de las 23 horas.

Mientras transita un buen presente laboral en la televisión y también en su vida personal con su actual pareja Luis Petri, Pérez se embarcará en un nuevo desafío por fuera de Radio Mitre y en una nueva emisora: Radio Rivadavia. Así lo anunció la radio a través de sus redes sociales, con un posteo que decía: “Muy pronto Cristina. Por primera vez en Radio Rivadavia AM 630”.

El hecho de que Pérez se baje de Radio Mitre podría representar una importante pérdida la señal del Grupo Clarín, ya que además durante este último tiempo se dieron otras salidas de periodistas como Pablo Rossi, Marcelo Longobardi y Laura Di Marco.

La confesión romántica de Cristina Pérez sobre su pareja, Luis Petri

A pesar de lo reconocida que es Pérez en el mundo de la televisión, nunca se supo demasiado sobre su vida personal. Acostumbrada a tener un perfil bajo, recientemente, habló sobre su presente amoroso en el programa No es tan tarde, de Telefe, y contó sobre su relación con Luis.

“Sin amor no hay nada en la vida”, expresó ella en medio de la entrevista. “Ella dice que no tuvo un gran amor, que fueron ciclos en la vida. Hombres importantes, pero no está ese gran amor. ¿Será acaso este que está ahora?”, indagó el conductor, Germán Paoliski.

"Es como aventurado decirlo, pero creo que a esta hora de la noche se puede decir. Yo creo que encontré al amor de mi vida", sentenció Cristina. “Ay, qué lindo. Él es de Tucumán, ella de Mendoza. Se conocieron en Buenos Aires. Es la nueva tira de Telefe”, bromeó él. “Tranquilamente, eh”, coincidió ella.

Petri nació en Mendoza y tiene 44 años. Es abogado recibido en la Universidad Nacional del Literal y pertenece al macrismo. También fue secretario legislativo de la Cámara de Senadores de Mendoza y votó en contra de varias medidas sociales importantes, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que finalmente fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.