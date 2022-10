Cristian U adelantó quién será el primer eliminado de Gran Hermano: "Se va fácil"

Como parte del panel de debate de Gran Hermano, el recordado exparticipante del reality deslizó su teoría sobre quién podría ser el primer nominado para salir de la casa.

Gran Hermano se prepara para una de sus instancias más difíciles: la noche de nominación que sellará el destino de uno de los 18 participantes. Cristian U, exparticipante y figura que integra los debates, deslizó quién podría ser el primer nominado para dejar la casa y quién el primer eliminado.

Aunque Walter "Alfa" Santiago no estaría cayendo del todo bien en muchos de los participantes, para Cristian U sería un error que el hombre de 60 años sea el primero en abandonar el juego porque "es quien genera conflicto en la casa". Durante el primer debate de la semana -del que también participan Laura Ubfal, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Nati Jota y Ceferino Reato- el exparticipante que entró y salió campeón en la edición 2011 opinó: "¿Sabés cómo se va fácil? Si la casa es inteligente y hace las cosas bien, mañana (este miércoles) ponen en placa a Thiago -porque todos saben que es fuerte- y a él (Alfa). ¡Y se fue!".

De esta forma, Cristian U no contradijo a sus compañeros -quienes sostuvieron que Alfa es quien está en la cuerda floja, a pesar de que para Ceferino Reato no "será fácil sacarlo"- pero sumó a Thiago, como una atrevida estrategia de juego. "Acá la primera guerra que se ve claramente es María Laura por un lado y Alfa por el otro, pero ninguno de los dos son líderes de grupo", opinó, por su parte, la periodista de espectáculos Laura Ubfal, marcando uno de los primeros conflictos que se generaron.

Tomás Holder destruyó a Viviana Canosa en Gran Hermano: "Es una resentida de la vida"

Todo comenzó un tiempo atrás del estreno del reality, cuando se viralizó un video de Tomás en TikTok, plataforma en la que cuenta con miles de seguidores. La conductora lo transmitió al aire en A24 y expresó: "A este nabo le tirás una pala y sale corriendo... ¿Qué edad tiene este pibe? Se parece al gigoló, es casi igual. Uno con más fierros, el otro más flacucho. Los dos son vagos. El tipo se cree que es un influencer de verdad... lo levanté yo. No lo conoce nadie".

María Laura, compañera de Holder en el reality, le preguntó cómo vivió esos días posteriores a la viralización de su video. "¿Cómo tomaste cuando se viralizó tu video?", indagó la mujer. "Cero. Viviana Canosa habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 21, diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso", se defendió el joven.

Y agregó que se lo tomó bien "porque es gente grande que es una resentida de la vida". "Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta... Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... Y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo, pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio", cerró el influencer.