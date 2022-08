Cristian Castro se mudó a Uruguay y reveló el dramático motivo

El cantante mexicano reveló por qué se fue de la Argentina a poco tiempo de haberse radicado.

Cristian Castro rompió el silencio y habló a fondo sobre su sorpresiva salida de Argentina en medio de su participación como jurado de Canta Conmigo Ahora, reality show conducido por Marcelo Tinelli en El Trece. Lo revelado por el cantante mexicano tiene que ver con una situación peligrosa que lo tomó a llevar esa drástica decisión.

Tras la convocatoria de Marcelo Tinelli para ser parte del jurado de su nuevo formato televisivo, Cristian Castro accedió y vino al país para meterse de lleno en la competencia de canto. Pese a esto, el cantante se mudó a Uruguay y reveló el dramático momento que vivió en diálogo con TN Todo Noticias.

"Ahora me mudé. Estuve en Estados Unidos muchos años, unos 25 años. Y me mudé a Argentina hace poco pero me asaltaron un poquito...", confesó. Al mismo tiempo dijo en qué localidad uruguaya se instaló: "Estoy viviendo en Punta del Este, estoy muy contento, los invito a un asadito cuando quieran".

Frente al relato de Castro, el periodista de TN lo interrumpió para saber cómo fue el asalto sufrido del cual no se supo nada hasta ese entonces. "Obviamente que mi corazón era Argentina, siempre estoy muy integrado y agradecido. Pero lamentablemente pasó eso, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay para no molestar a nadie. Se metieron en la casa", indicó.

Al igual que Susana Giménez y la nacionalidad uruguaya que tramitó Ricardo Darín para radicarse allá, Cristian Castro se suma a las personalidades del espectáculo que se fueron del país. Mientras tanto, continúan las grabaciones de Canta Conmigo Ahora por El Trece como jurado del programa de Marcelo Tinelli.

Susana Giménez y su amor por Uruguay: "Me envidian todos"

Susana Giménez se mostró completamente feliz por estar radicada en Uruguay, país donde se mudó a mediados del 2020 y además proyecta su futuro laboral. En este contexto, la diva brindó declaraciones televisivas y pese a la alegría, generó polémica por uno de sus dichos.

La residencia de Susana Giménez en Uruguay es conocida por todos, más teniendo en cuenta su reciente estreno de la obra de teatro Piel de Judas con récord de público. En una entrevista realizada por el periodista charrúa William Dialutto en el ciclo Subrayado, destacó su felicidad porque se siente "una vecina más".

"Hace muchísimo que amo Uruguay, es una de las cosas más lindas. Las playas, la ciudad en invierno que es como tuya", expresó. Allí se produjo la polémica declaración que despertó reacciones por todos lados y fue cuando el entrevistador consultó qué piensan sus amigos de Buenos Aires sobre su estadía en Uruguay.

"¡Me envidian todos! Todos se quieren venir para acá", sostuvo la diva. Además se refirió al reciente trámite hecho por Ricardo Darín para obtener la nacionalidad uruguaya, situación que también generó polémica en las redes: "También se hizo residente y bueno, todos se quieren venir para este país porque es un placer, es muy pacífico todo, la gente es muy adorable, uno se siente muy bien".