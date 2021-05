Georgina Barbarossa volvió a intoxicar al jurado con un exceso de sal.

Georgina Barbarossa volvió a cometer un error imperdonable en el reality MasterChef Celebrity 2, intoxicando al jurado con una entraña muy excedida en sal. "Nos va a matar", remarcó el chef y pastelero Damián Betular, tomando un vaso con agua para aplacar el violento sazón que la actriz le dio a su plato. Enojados, los miembros del jurado la enviaron directo a la gala de eliminación de los domingos.

Semanas atrás Georgina Barbarossa había confundido la sal con el azúcar, utilizando la primera para "caramelizar" la cebolla morada. El jurado le rogó que tuviera más cuidado, mientras intentaba deglutir un bocado letal. Y en el programa del jueves pasado, la actriz volvió a excederse con la sal obteniendo un plato desastroso. La entraña salteada con espárragos y verduras fritas no gustó en absoluto, pese al orgullo con el que la histriónica figura presentó el resultado final.

"Fue una muy buena idea hacer fritos los zucchinis y las zanahorias. La entraña tiene buen sabor pero está supersalada. Yo quiero una unidad coronaria lista cada vez que tengo que probar una comida tuya”, sentenció Germán Martitegui, con la cara fruncida y apurando un vaso de agua para aplacar la sal en su organismo.

A continuación, Damián Betular tomó un bocado y fue más lapidario: “Nos vas a matar. Todo es manteca, kilos de manteca, y eso no me molesta tanto, pero la sal. Es como si estás charlando en el mar, la ola te revuelca y abrís la boca. Esto es un trago de mar. Nos vas a matar en serio, ya estamos haciéndonos estudios”.

Nerviosa por los retos y sintiéndose culpable, Georgina intentó excusarse manifestando: “Es que yo no domino mucho porque como sin sal". Minutos más tarde, aclaró, aceptando su error: "Le puse sal dos veces, no me dí cuenta”. Directamente en la gala del domingo de eliminación y luciendo el delantal negro, Georgina Barbarossa intentó cerrar el incidente culinario con un poco de humor descontracturante: “Yo creo que van a terminar haciendo como los reyes, que tenían una persona que les probaba la comida. Van a hacer eso conmigo”.

La gala de eliminación de este domingo a las 22 horas, en Telefe, será una de las más reñidas: Alexander Caniggia, Dani La Chepi, Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Andrea Rincón y María O'Donnell competirán y uno se quedará afuera de MasterChef Celebrity 2 de cara a las esperadas semifinales.