Coti hizo un pedido en Gran Hermano que alertó a la producción de Telefe: "No digas eso"

Coti Romero le hizo un sospechoso pedido a la producción de Gran Hermano y volvió a encender los rumores de embarazo.

Coti Romero, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a despertar fuertes rumores de embarazo. De acuerdo con estas versiones, en caso de estar embarazada sería de Alexis "Conejo" Quiroga, su novio dentro de la casa.

Se sabe que Coti y "Cone" mantuvieron relaciones sexuales dentro de la casa en varias oportunidades, al igual que otros noviazgos que se formaron en el programa, como la pareja de Thiago y Daniela y de Maxi y Juliana. De un día para el otro, la joven correntina contó que tenía síntomas de malestar estomacal y se llevó un gran susto.

Alexis le preguntó, en forma de chiste, si estaban esperando un hijo juntos, a lo que Coti le respondió: "No, no digas eso. Ay, no digas eso, ¡por Dios!". Sin embargo, luego la modelo fue al confesionario para pedirle a la producción que le diera una píldora de emergencia, ya que se había quedado sin sus pastillas anticonceptivas.

Sus compañeras no tardaron en darse cuenta, ya que al ir al baño, encontraron la pastilla en el baño y comenzaron a preguntarse de quién era, hasta que a Coti no le quedó más opción que confesar lo que le había pasado. Finalmente, Santiago del Moro apareció en vivo recordándoles a los participantes de la casa y a los televidentes la importancia de usar métodos anticonceptivos y dio instrucciones frente a las cámaras de cómo usar un preservativo.

