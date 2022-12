Coti entró en crisis tras el regreso de La Tora y Daniela: "No quiero seguir"

A la participante de Gran Hermano no le gustó nada los ingresos de Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis. El video de su reacción por Telefe.

Coti Romero recibió la impensada noticia de que vuelven dos de sus máximas oponentes adentro de la casa de Gran Hermano. Se trata de Daniela Celis, a quien le hizo la espontánea y fue una de las que cooperó para que se vaya; y Lucila "La Tora" Villar, con quien no tuvo una buena relación cuando estuvo en el reality show de Telefe.

"No quiero seguir en la pieza, ni siquiera quiero ir a comer", expresó la joven oriunda de Corrientes, quien se encontraba en su pieza junto a Alexis. "¿De dónde saco fuerzas para aguantar esto que se viene ahora?", preguntó frente a la mirada de su pareja y con pequeños sollozos. De fondo, se escuchaban charlas por los ingresos de las dos jóvenes a Gran Hermano.

Cabe recordar que días atrás, Coti había anticipado qué iba a pasar si ingresaba Daniela y "La Tora" al reality show de Telefe, teniendo en cuenta la pésima relación que quedó con ella -más teniendo en cuenta que vio todo desde afuera- Romina y Julieta. "Acá en la pieza no entro más. Me corto la cabeza", lanzó.

No solo eso, sino que la jugada de Alexis, fiel aliado de Coti, también salió mal. El cordobés tomó la decisión de hacer entrar a Juliana, pero tras las reiteradas informaciones que dijo por toda la casa y posteriores llamados de atención, fue expulsada de Gran Hermano. "Queda gente que me odia completamente", indicó.

El desconsolado llanto de Maxi tras la expulsión de Juliana

Minutos después de que Juliana abandonara la casa de Gran Hermano por segunda vez, Maxi se quebró en llanto y anunció la drástica decisión que tomaría al respecto. La participante santafesina fue expulsada del programa tras incumplir varias normas y a tan solo una semana de haber ingresado en la instancia del repechaje, situación que doblegó a su pareja.

El cordobés no pudo evitar quebrarse en llanto al conocer la sanción de la producción e incluso aseguró que "era su culpa la expulsión" de Juliana. "No me puede estar pasando esto, no pueden ser tan soretes. Yo me voy a la mierda", lanzó el cordobés entre lágrimas mientras recibía el consuelo de Marcos, Agustín y Alexis "El Conejo".

Con gran angustia, Maxi se quejó por la decisión de los producción y aseguró que "podrían haber esperado un tiempo más" para expulsar a Juliana y demostró que le parecía una resolución injusta. Enojado, el cordobés aseguró que quería irse de la casa, pero obtuvo la contención de sus amigos quienes le aseguraron que "Juliana no querría eso para él".