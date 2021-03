El jurado criticó el último diseño de Pachu Peña y el comediante no pudo esconder la risa.

Pachu Peña no logra convencer a los jurados de Corte y Confección con sus diseños y en la última gala fue duramente criticado por presentar un vestido lamentable. Lejos de ofenderse por las críticas, el humorista no pudo ocultarse y estalló en risotadas en medio de los comentarios filosos hacía su creación.

El ex Videomatch tuvo que inspirarse en la canción de Nino Bravo Un beso y una flor para su diseño y el resultado final fue tan bizarro que no se aguantó la risa al tratar de "defenderlo". Aunque no es el participante que más se destaca en las performances, Pachu es uno de los favoritos de las redes.

"Pachu tentado mejoró mi día un 100%", "Graciaaaas Pachu por darnos alegría, ¡nos hace mucha falta! ¡No cambies nunca!" o "Si lo eliminan a Pachu no miro más el programa", son algunos de los mensajes que le dedicaron al actor en Twitter. "Un tema que es bastante tristón, se podría decir... un tema difícil", comenzó diciendo Pachu. Y agregó: "Sobre un vestido base estampamos el beso, el cuello que se alarga, y las flores en la cabeza que representan el renacer, una nueva vida...".

A continuación, Pachu se tentó y, como pudo, entre risas terminó de completar la descripción de su simpático modelito: "Perdonen... no tuvimos el tiempo...", argumentó. "¿Eso es una boca?", cuestionó Matilda Blanco con severidad, a lo que Pachu Peña respondió con mucho humor: "No, una molleja de elefante... Perdón, una boca sí, es un beso, quizá no quedó bien tomado".

"No tiene nada, está vacío... Me parece un conjunto de cosas que intentan explicar algo que no se pueden explicar", disparó el reconocido diseñador Fabián Zitta, fulminando a Pachu con un 1.