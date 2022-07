Conmoción por la muerte de una figura de la radio y televisión: "Una vida tan corta"

Murió en las últimas horas y causó una tristeza enorme en la radio y televisión argentina. Willy Mascetti tenía 77 años y trabajó en los principales medios de Neuquén.

Un referente de la radio y televisión argentina murió este lunes a los 77 años. Fue despedido por diferentes portales de noticias y mediante placas necrológicas en los diarios pertinentes, recibiendo despedidas por parte de amigos y compañeros de trabajo.

Willy Mascetti, locutor de LU5 y Canal 7 de Neuquén, murió el pasado 18 de julio a los 77 años y dejó un vacío enorme entre sus seres queridos. Meses atrás, en octubre de 2021 y con motivo de homenajear a la televisión, el protagonista manifestó: "Estuve trabajando en el canal como locutor comercial y en algunos programas también durante las décadas del 70´, 80´ y 90´ no de corrido porque suelo viajar mucho. Por aquel entonces estaban solamente LU5 y Canal 7 y muchas de las personas que trabajábamos en la radio también lo hacíamos en el Canal. Aunque también estaban la emisora de Gral. Roca y de LU19 de Cipolletti, LU5 llegaba a todos lados".

En diálogo con LMN, Mascetti hizo un repaso sobre su carrera y cómo fueron sus inicios: "Después aparece también el canal de Roca, pero hasta entonces el Canal 7 era lo único que se veía. A principio de los '70 no estaba pavimentada la calle que llegaba hasta el canal y a mí me tocó mucho tiempo hacer la apertura a las 12 del mediodía que era mi turno. Me acuerdo que un día de mucha lluvia se había formado un enorme lodazal de arcilla colorada muy resbalosa. Subir eso para llegar al canal era dar un paso para adelante y dos para atrás".

LMN lo recordó así: "Sus colegas de los medios, en medio del dolor hoy lo despiden, se lo llevó el COVID, partió este lunes al mediodía. Remontando hacia el cielo, como aquella vez que llegaba tarde al canal pero esta vez para llegar impecable como un Ángel rumbo a eternas aventuras, en el paraíso de la gente buena a las que, por haber vivido una vida tan corta, pero intensa nunca podremos olvidar".

"Estaba llegando tarde a la apertura de la transmisión y la única manera de hacerlo fue caminar casi gateando y agarrándome de los arbustos de la vera del camino. Logré llegar finalmente con los zapatos convertidos en dos inmensas costras de barro, pero llegué", supo destacar Willy Mascetti, un trabajador incansable de la radio y televisión que hoy es llorado por muchos. Cabe destacar que hace pocos días también murió Cacho Fontana, ícono de la radiofonía argentina.

