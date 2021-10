Conmoción por la muerte de un periodista de El Trece: "El día más triste"

Profundo dolor en El Trece. Un reconocido periodista que formó parte de un programa exitoso de Adrián Suar murió en las últimas horas debido a una enfermedad terminal. Qué fue lo que pasó.

Una noticia generó muchísimo impacto en el mundo de los medios de comunicación. Un periodista de El Trece murió en las últimas horas y generó conmoción en las redes sociales. Se trata de Matías Attem, que además tuvo experiencias en programas reconocidos como Cuestión de Peso, ciclo bajo la responsabilidad de Adrián Suar. De acuerdo a lo que se conoció, le diagnosticaron una enfermedad terminal.

Además de su experiencia en El Trece, Attem se había desempeñado como periodista de Telefe, Canal 26, Radio Cadena Uno, Argentinísima Satelital, El Canal de la Música. Actualmente, lo hacía en Unife TV, donde se destacaba como reportero. Tenía 44 años de edad y estaba en pareja con Yanina Passarello, con quien tuvo un hijo.

La pérdida de Matías Attem conmocionó al periodismo argentino y también a aquellos fanáticos que tuvieron la posibilidad de seguirlo en los programas de entretenimiento como "Cuestión de Peso" y "Despedida de Solteros". En este último ciclo, emitido por Telefe, conoció justamente a Yanina y dieron que hablar por algunos momentos polémicos e incluso por un cruce con la conductora Carina Zampini.

Matías Attem, periodista de El Trece y Telefe, entre otros, murió a los 44 años de una enfermedad terminal.

Antes de hacerse famoso por su participación en los realities, Attem tuvo un largo recorrido en el periodismo, donde logró entrevistar y estar cerca de grandes famosos como Charly García, "El Potro" Rodrigo, Hugo Arana, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Beatriz Salomón, Roly Serrano, Cacho Castaña, Carlitos Balá y Abel Pintos entre tantos otros. De hecho, y por medio de su cuenta de Instagram, solía publicar algunas de las fotos con algunos de los artistas con los que había hablado.

De qué murió Matías Attem: qué enfermedad tenía

Matías Attem murió de una enfermedad terminal. Sin embargo, y para preservar la privacidad de la familia, no se reveló con precisión el motivo por el cual falleció. Lo cierto es que la noticia de lo que le detectaron fue verdaderamente sorpresivo para su entorno más íntimo. ¿Su última publicación de Instagram? Fue el pasado 16 de agosto, cuando subió una foto junto a Yanina Passarello y su hijo. "Son lo más importante en mi vida. Los amo con todo mi corazón", expresó el periodista.

La triste despedida de Yanina Passarello, pareja de Matías Attem

Tras la muerte de Matías Attem, su pareja Yanina Passarello le dedicó unas emotivas palabras por medio de su cuenta de Instagram y también denunció malos manejos en la obra social: "Hoy es el día más triste de mi vida, se fue el amor de mi vida, el papá de mi hijo, Matías Attem. Sólo vos sabés todo lo que hice por vos hasta lo imposible por salvarte la vida, hasta la mía te daría. Lo único que deseo en este país que muchas veces no se respeta a nada ni a nadie, ni tienen empatía por las familias, nos tocó la peor obra social del mundo (Obra social de Petroleros), que tardaron para darme los medicamentos, tardaron con los papeles no respetando que tenía que estar en una sola clínica. Se cansaron de pasearlo de clínica en clínica desde la Clínica Monte Grande, que le dijeron cualquier cosa que tenía y no dando con su verdadero diagnóstico".

Matías Attem y Yanina Passarello, ex participantes de Cuestión de Peso.

"La clínica Naval, que dijeron que tenia una manchita en el pulmón importándoles 3 carajos qué era lo que realmente tenía y cuando dieron con el diagnóstico fue demasiado tarde. Y en lo tarde que llegamos a todo trabaron la entrega de los medicamentos y terminamos en una clínica cerca de La Plata en Ensenada, una vergüenza. Como es un negocio asqueroso la salud de las personas a los pacientes oncológicos no se los cuida y deseo que las biopsias las entreguen a tiempo no en 30 días que cambie el mecanismo de la salud. Realmente nuestras familias son un número y es realmente muy triste que no se tomen en serio las vidas de cada uno de nosotros", agregó la pareja de Attem.

Finalmente, Yanina manifestó: "Son unas lacras inmundas. Gracias a toda esa bola de inútiles hoy arruinaron una familia espero puedan vivir con eso en su conciencia inmunda donde un billete vale más que el amor por el prójimo. Hoy Matías se murió y mi hijo se quedó sin su Papá y todavía sigo esperando un estudio que me querían hacer pagar 8 mil pesos. Son un asco de inútiles, incompetentes y malas personas".