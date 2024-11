Conmoción en el espectáculo por la salud de Antonio Gasalla: "Desde el lugar de la fe"

Lo que se supo de la salud de Antonio Gasalla conmocionó de lleno al mundo del espectáculo.

Antonio Gasalla es una de las personalidades de la televisión y el espectáculo más destacadas por sus trabajos como actor y humorista. Su complicado problema de salud mantiene en vilo al ambiente y en las últimas horas, se dio a conocer una inesperada noticia que conmocionó a todos.

Desde películas, sketchs de humor y participaciones especiales en programas de televisión, Antonio Gasalla estuvo muchos años vinculado al mundo del espectáculo. Desde hace unos años que se alejó de los medios para abocarse a su salud y en la actualidad, se encuentra en un centro médico con profesionales que se ocupan de asistirlo debido a su deterioro, ya que fue diagnosticado con alzheimer en 2020.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla son íntimos amigos desde hace casi 20 años.

Marcelo Polino, íntimo amigo de Gasalla, brindó declaraciones recientemente para hablar de la salud del humorista y su testimonio impactó a más de uno. "No lo veo tanto porque la verdad que después que salgo de ahí quedó mal. Hablo todas las semanas con Nieves y con su hermano Carlos. Estoy presente. La semana que viene voy a ir porque hace bastantes meses que no lo veo", expresó el periodista en Noche Al Dente, el ciclo que conduce Fernando Dente.por América TV.

"Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida", reveló Polino en lo que fue una dolorosa revelación. "Lo que más extraño de Antonio, que por suerte ahora está muy cuidado, es que durante 15 o 18 años hablábamos todos los días por teléfono", se lamentó el periodista.

Dolor en la televisión por lo que contó Susana Giménez de Antonio Gasalla: "Fueron"

La diva Susana Giménez comenzó la cuenta regresiva para su gran regreso a la televisión el próximo domingo 15 de septiembre a las 22 horas y una de las grandes ausencias del programa será Antonio Gasalla, quien sufre un delicado cuadro de demencia. En este contexto, la actriz hizo un doloroso anuncio sobre qué es lo que más extraña de su amigo y sorprendió a los periodistas en una conferencia de prensa.

En Mañanísima (El Trece), el programa de Carmen Barbieri, emitieron un tape de la rueda de prensa que concedió Susana Giménez por la vuelta de su histórico y cuando un periodista le consultó si estaba al tanto de la salud de Antonio Gasalla y si lo veía o tenía contacto con su familia ella contestó: "No lo veo y lo extraño todos los días de mi vida. Ahora que voy a empezar mi programa, es como si me faltara un pedazo de mi cuerpo, de mí… ¿Con quién puedo hacer eso? Con nadie. Nadie tiene el talento de Antonio Gasalla, te lo juro. Hice 35 años de televisión, con él creo que fueron 15 o 16 años seguidos".

Luego, reveló qué es lo que más extraña de Antonio Gasalla: "Nadie puede hacer lo que hace Antonio, nadie. Ninguna persona que yo conozca, entonces veremos qué es lo que pasa. Veremos si alguien puede hacerme gracia como Antonio. No creo, pero bueno, vamos a ver".