Conejo Quiroga confirmó lo que todos pensaban de Coti Romero: "Muy difícil"

"Conejo" Quiroga sorprendió a todos al hablar de su relación con Coti Romero, con quien se encontrará en la pista del Bailando por un sueño.

Alexis "Conejo" Quiroga sorprendió al confirmar lo que todos pensaban de Coti Romero en diálogo con PrimiciasYa, a poco de que los ex Gran Hermano se enfrenten en la pista del Bailando por un sueño (América TV). "Sigo sintiendo cosas por ella", se sinceró el "Conejo" en la entrevista que tuvo con el portal de espectáculos, donde también reveló cómo se prepara para ser parte del exigente reality de Marcelo Tinelli.

Coti Romero y Conejo Quiroga se volvieron tendencia en las redes en las últimas semanas tras la inesperada confirmación de su separación. Es que la pareja se conoció en la casa de Gran Hermano y pese a algunos idas y vueltas, parecía que la relación seguiría, sobre todo teniendo en cuenta que ambos formarán parte de la nueva edición de Bailando por un sueño, que en agosto debutará en la pantalla de América TV.

En las últimas horas, el Conejo charló con PrimiciasYa y se sinceró respecto a cómo está su relación con Coti: "Nunca perdimos la comunicación, siempre nos preguntamos cómo esta el uno y el otro. Nos acompañamos desde otro punto, pero tratamos de no dejarnos solos por así decirlo hasta que logremos estabilizar emocionalmente". "Nunca te puedo decir nunca y tampoco jamás. Sería una palabra que sería equivocada saliendo de mi boca, por ahora no puedo dar esa respuesta", agregó respecto a una posible reconciliación.

Pero lo más inesperado de sus declaraciones ocurrió a continuación, cuando Quiroga se sinceró sobre lo que siente por Coti: "Sigo sintiendo cosas por ella, hace poquito que terminamos y es una persona muy difícil de olvidar". "Nos vamos a encontrar en el Bailando, pero ahí será como una contrincante. Veremos qué pasa", cerró, respecto al reencuentro que tendrán en la pista de la competencia que conduce Marcelo Tinelli.

El "Conejo" Quiroga contó cómo vive la previa del Bailando

Primero se habló que Marcelo Tinelli solo quería a Coti Romero en la nueva edición del Bailando, por lo que cuando se supo de su separación, muchos pensar que el "Conejo" se había quedado sin la posibilidad de participar del reality. Pero lo cierto es que finalmente el ex Gran Hermano quedó confirmado como uno de los famosos para la competencia que pronto debutará en América TV y en la previa se mostró ilusionado con lo que sucederá: "Yo por ahora estoy solo y muy enfocado con lo laboral. Por ahora no tengo nervios de estar en el Bailando, pero seguramente diez minutos antes de salir a la pista me pondré nervioso. Estamos tratando de meterle carisma y baile a full por eso estamos todos los días practicando".