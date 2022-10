Con Guido Kaczka como protagonista, El Trece anunció un sorpresivo cambio en Los 8 Escalones

El exitoso ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece tiene un importante cambio con respecto al monto del premio. De cuánta plata será.

Guido Kaczka llevó adelante algunos cambios en Los 8 Escalones y no se trata puntualmente de la puesta en escena. El conductor de El Trece junto a toda su producción tomaron la decisión de aumentar el monto del premio, que hasta el momento era de un millón de pesos.

En las últimas emisiones de Los 8 Escalones, revelaron importantes modificaciones con respecto al importe del premio. Esta información no fue anunciada por Guido Kaczka y solo fue vista en la pantalla: a partir del lunes 17 de octubre, el o la ganadora se llevará dos millones de pesos.

Desde su primer programa en 2014 que se entrega el mismo valor, por lo que esta determinación sorprendió a todos. El exitoso ciclo de preguntas y respuestas cuenta con un buen rating televisivo y es uno de los pocos que continuará en El Trece por orden del gerente de programación Adrián Suar, ya que se va Darío Barassi de 100 Argentinos Dicen y peligra la continuidad de Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora.

Su primera temporada culminó en enero del 2015, pero debido a la buena recepción del público, regresó a la pantalla chica. Actualmente, Los 8 Escalones tiene dos emisiones: la de la tarde. de 14.30 a 16 horas; y la nocturna que se transmite desde las 21.15 hasta las 22.45.

Darío Barassi se despide de El Trece con un tajante mensaje

Darío Barassi hizo un anuncio que generó conmoción entre los televidentes. En la edición del pasado miércoles 12 de octubre, el famoso conductor de 100 argentinos dicen anunció su despedida de El Trece con un contundente mensaje y explicó cuándo se termina su ciclo del 2022.

Todo sucedió en uno de los tramos del programa de entretenimiento. El presentador interrumpió los desafíos de preguntas y respuestas para hacerle una advertencia a una de las productoras de 100 argentinos dicen. "Una de mis misiones en el programa es que conseguirle pareja a 'La Colo'". Y con una pizca de humor, agregó: "Le di seguidores y fama, pero hay que conseguirle pareja. Se comió famosos y gente en la calle, pero es mi objetivo en estos tres meses".

Asimismo, Barassi le lanzó una advertencia a 'La Colo', una de las integrantes más reconocidas del ciclo televisivo: "Si en tres meses no está de novia, la verdad que me está quitando como diez años de vida...". En tanto, señaló: "El último día de este programa La Colo tiene que presentar un novio oficial. Pero de verdad, Colo, eh... no boludeces".

Luego, y de manera inesperada, el presentador sanjuanino dejó en claro que el 29 de diciembre será el final de 100 argentinos dicen por El Trece. "Vamos a llorar, vamos a traer a mi papá muerto acá", lanzó, ante la sorpresa de la producción. "Quilombo en mi cierre, eh... bueno, el 29 es el cumple de mi abuela así que tiene que traer un novio", añadió, sin dar más precisiones sobre el final de su programa.