Cómo ver 800 canales de TV gratis con Google TV: el paso a paso

Google TV llegó para ofrecerte una experiencia de entretenimiento enriquecedora sin costos adicionales. Con sus 800 canales gratuitos, podrás disfrutar de una amplia variedad de contenido, desde noticias hasta películas y programas de comedia.

En la era del streaming, las opciones de servicios de entretenimiento siguen expandiéndose a un ritmo acelerado. Uno de los últimos jugadores en unirse a esta competencia es Google TV, y hoy te contamos sobre los 800 canales que ofrece y cómo acceder a ellos de forma gratuita.

Descubriendo Google TV

Antes de enumerarte los canales que ofrece esta plataforma, es importante entender qué es Google TV. Lanzado en 2020 como una extensión del dispositivo Chromecast, Google TV está construido sobre la base de Android TV. Inicialmente, su objetivo principal era facilitar la búsqueda de contenido, pero hoy en día se convirtió en un dispositivo de streaming y televisión inteligente diseñado para optimizar la experiencia de Android TV y hacerla más intuitiva.

Mediante Google TV, la empresa de tecnología se ha centrado en comprender la interacción de los usuarios con los servicios de streaming. Este dispositivo utiliza el aprendizaje automático y Knowledge Graph, el Asistente de Google, para recopilar las preferencias de los usuarios en términos de temas y géneros. De esta manera, se facilita el descubrimiento de nuevo contenido y se garantiza que siempre haya algo interesante para ver.

Vale la pena mencionar que, en sus inicios, la aplicación se llamaba "Google Play Movies And TV". Sin embargo, el 30 de septiembre de 2020 fue renombrada como "Google TV". Desde esta plataforma, los usuarios pueden alquilar películas, programas de televisión, disfrutar de contenido de entretenimiento y gestionar listas de reproducción. No obstante, es importante tener en cuenta que los servicios pueden variar según la región en la que te encuentres.

Los nuevos canales de Google TV

Con más de 800 canales, Google entra al mundo del streaming compitiendo con los gigantes consagrados de Netflix, Amazon Prime y Disney+

El año pasado, Google anunció el lanzamiento de su servicio de streaming gratuito que permite a los usuarios disfrutar de contenido de acceso libre. Esta interfaz integra varios canales gratuitos provenientes de diversas aplicaciones, agrupándolos en una única plataforma. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son Pluto TV, Rakuten TV y muchos más.

Aunque este servicio de Google TV ya estaba disponible desde el año pasado en Estados Unidos, no se había anunciado su lanzamiento en todo el continente. En un principio, ofrecía 50 canales con una variedad de películas, documentales, noticias y programas de comedia. Sin embargo, ahora cuenta con alrededor de 800 canales.

Entre los canales que encontrarás en esta aplicación se encuentran ABC News Live, America's Test Kitchen, American Classics, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, Deal or No Deal, Divorce Court, Dry Bar Comedy y FailArmy. También podrás disfrutar de Filmrise Free Movies, Hallmark Movies & More, It's Showtime at the Apollo!, Kevin Hart's LOL! Network, Love Nature, Maverick Black Cinema, MooviMex, Nature Vision, NBC News Now, Newsmax TV, Nosey, The Pet Collective, Power Nation, Reelz, Teletubbies, Today All Day, Toon Goggles, USA Today, World Poker Tour, Wu Tang Collection TV, Xumo Crime TV, Xumo Movies y Xumo Westerns, entre otros.