Cómo se va a llamar la futura hija de Luisana Lopilato: una pista podría revelarlo

Luisana Lopilato soltó un misterioso comentario que podría revelar el nombre de su bebé en camino.

Luisana Lopilato está esperando a su cuarto hijo con su pareja, Michael Bublé. A pesar de que la actriz intentó mantener en privado varios detalles al respecto, a su hermano Darío Lopilato se le escapó contar que será nena. Además, un comentario de Luisana podría indicar cómo se llamará la niña.

En este momento, la estrella de Casados con Hijos está disfrutando de sus días de verano en Italia, y compartió algunas fotos paseando por las calles de Roma en su cuenta de Instagram, en las que aparece con su pancita de embarazada. Según varios de sus seguidores, podría haber un mensaje encriptado en su publicación.

"Las calles de Roma, el helado y este calorcito. ¿Qué más les gustaría que les muestre?", escribió la actriz. Y en otra de las fotos, agregó: "Disfrutando de Roma". Algunos de sus seguidores encontraron llamativo su mensaje y consideraron que quizás podría haber un doble sentido oculto: que la bebé se llamará Roma. Sin embargo, hasta ahora Luisana no dio ninguna declaración sobre el nombre que eligió.

Los detalles sobre el cuarto embarazo de Luisana Lopilato

Día a día, Lopilato comparte algunos detalles de su embarazo en su cuenta de Instagram. A pesar de que ya tuvo otros tres hijos y ya no tiene los miedos de una madre primeriza, cada embarazo se transita de una manera diferente. En este caso, a Luisana le pegó por el lado de los antojos.

"Adivinen quién quería saludar. De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos", publicó la actriz en una de sus historias de Instagram, junto a una foto de sí misma recostada descansando. Y contó cuál es el antojo que este bebé le está generando: papas fritas con sazón de vinagre de malta y sal marina.

El desliz de Darío Lopilato al enterarse que su hermana Luisana está embarazada

Darío intuyó que iba a ser tío por cuarta vez por un nuevo videoclip de Michael. "Felicitaciones tío. Bueno sí, yo soy tío de cinco sobrinos hermosos. La verdad es que nos sorprendió a todos, vi el video y lloré un poquito", expresó el actor en diálogo con Intrusos (América). Sin embargo, confesó que recientemente había visto a su hermana pero no había notado su pancita. "No me di cuenta, te juro", confesó.

Se suponía que Darío no tenía que revelar el sexo del bebé, pero se le escapó durante una entrevista con Primicias Ya. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, adelantó el actor.