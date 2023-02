Cinthia Fernández volvió a su casa, la encontró "detonada" y tuvo una reacción inesperada

El calvario de Cinthia Fernández: por qué encontró su casa "detonada"

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores de redes sociales cuando compartió un video en el que mostró cómo encontró su casa. Tras regresar de trabajar, la panelista publicó un video del caótico estado de su casa y explicó en un texto qué pasó en su casa. Sin embargo, la reacción fue distinta a la que todo el mundo esperaba.

"Qué lindo llegar a casa. Les dije que detonaba todo. Reaccionen a esta historia que es la elegida para participar por un inodoro", escribió la exparticipante de Bailando por un sueño en su historia de Instagram. En el video se pudieron ver las paredes de la casa de la bailarina absolutamente rotas, no obstante, ella se encargó de explicar lo que había pasado con una tranquilidad inesperada.

Es que las paredes estaban listas para hacer una instalación del nuevo equipamiento de baño que Fernández obtuvo. La publicación de la panelista de Nosotros a la Mañana se trató de una publicidad de la empresa que le hizo las modificaciones en su casa, ya que incorporó en el posteo todos los usuarios para que sus seguidores pudieran contrastar los mismos servicios y utilizó un tono persuasivo en su texto.

El fuerte enojo de Cinthia Fernández con Christian Sancho

La panelista de televisión se mostró enojada en las redes sociales tras enterarse que Christian Sancho le iniciaría acciones legales por una pregunta que le hizo en vivo en una entrevista en relación a la cuota alimentaria de sus hijos. "Me cuentan por cucaracha que Christian Sancho me quiere mandar una carta documento por preguntar. No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Quizás le incomodó la visualización del trato de la cuota alimentaria en televisión, se ve que a muchos hombres los pone nerviosos eso pero yo te tengo de invitado", comenzó su descargo Cinthia Fernández.

"Investigo qué se le puede preguntar yo quiero preguntar sobre un tema interesantes que me parece la cuota alimentaria, algo que sufro. Es un tema público con sus exmujeres, porque tuvo problemas con las dos, el tema de la cuota alimentaria. Y el señor se ofendió tanto que va a mandar carta documento. No sabía que había censura", continuó enojada la bailarina y acróbata. Y cerró: "Fui a consultar a la fuente directa que es su exmujer, quien me pasó un papelito donde la Justicia le pone un provisorio porque según mi fuente no estaría, hasta el mes de noviembre, pagando los alimentos". La cuota alimentaria es un tema que toca de cerca a Fernández ya que ella misma vivió un batalla legal por ese tema con el padre de sus hijas, Matías Defederico.