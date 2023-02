Cinthia Fernández vivió una difícil noche por un insólito motivo: "Qué bronca me da"

La panelista de televisión reveló el mal momento que vivió durante la noche. Cinthia Fernández contó por qué no pudo dormir en una de sus historias de Instagram.

Cinthia Fernández conto en una de sus historias de Instagram los detalles sobre la mala noche que vivió debido a un desperfecto de uno de los electrodomésticos de su casa. La exparticipante de Bailando por un sueño se mostró muy molesta por la poca cantidad de horas que pasó con inmsomnio.

La bailarina y acróbata aseguró que pudo dormir mejor que la noche anterior, pero que igualmente logró conciliar poco tiempo el sueño y comparó la situación con la época en que sus hijas eran chiquitas. Cinthia aseguró haber mojado la cama por la transpiración, ya que el problema que la aquejaba era el mal funcionamiento del aire acondicionado.

Cinthia Fernández aseguró que cambió cuatro veces el aire de su pieza y aún así el desperfecto continúa. En medio de su descargo, la joven se quejó por el alto precio de estos artefactos y también aprovechó para recomendar a sus seguidores que tomen su colágeno cada mañana, tal como lo estaba haciendo ella mediante un líquido naranja. "Qué bronca me da", soltó con cara de hartazgo tras haber vivido una mala noche.

La furia de Cinthia Fernández tras ser demandada por Christian Sancho

"Me cuentan por cucaracha que Christian Sancho me quiere mandar una carta documento por preguntar. No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Quizás le incomodó la visualización del trato de la cuota alimentaria en televisión, se ve que a muchos hombres los pone nerviosos eso pero yo te tengo de invitado", comenzó su descargo la bailarina en sus historias de Instagram. Y sumó: "Investigo qué se le puede preguntar yo quiero preguntar sobre un tema interesantes que me parece la cuota alimentaria, algo que sufro. Es un tema público con sus exmujeres, porque tuvo problemas con las dos, el tema de la cuota alimentaria. Y el señor se ofendió tanto que va a mandar carta documento. No sabía que había censura".

Fernández aseguró que se comunico con al exmujer del actor y sumó: "Me pasó un papelito donde la Justicia le pone un provisorio porque según mi fuente no estaría, hasta el mes de noviembre, pagando los alimentos. Yo me guío por los papeles que me pasaron, quería saber, por eso pregunté. Porque en el caso que no lo adeudara tuviera la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso lo puso la pregunta? Espero tu carta documento, tranquila, no sabía que siendo panelista no podía preguntar. Voy a tener que ir a estudiar, qué cagada".