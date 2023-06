Cinthia Fernández se sacó y contó lo menos pensado sobre Caramelito Carrizo y Coco Sily: "No pasó"

La panelista de TV fue contundente en su opinión sobre de la nueva pareja. Cinthia Fernández habló del noviazgo de "Caramelito" Carrizo y Coco Sily.

Cinthia Fernández opinó sobre la relación de Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo después de que se conociera que los actores son pareja. La madre de Charo, Bella y Francesca aseguró que no cree en la relación de amor entre las mencionadas figuras y lanzó una picante acusación a la pareja.

La animadora de televisión y el humorista contaron que se conocieron trabajando, ya que "Caramelito" entró en la FM 107.5, dirigida por Coco Sily. Esa realidad llevó a Fernández a pensar que todo se trata de una movida de marketing para promocionar la emisora donde Sily tiene su programa Dios los cría.

"Yo voy a decir lo que nadie se anima a decir, lo incorrecto. Cuando se conoce un romance y cuando sucede algo así, todos dicen ‘ay qué lindo’. Acá no sé si pasó. No pasó. No escuché la palabra cariño, amor. Escuché un chivo constante", pronunció la panelista de Nosotros a la Mañana, ciclo donde Juan Etchegoyen reveló un audio de Carrizo contando todo sobre su relación con el comediante. Y sumó: "Encima, lo que quiero decir es que es rarísimo que le dé trabajo y después adentro. Lo tengo que decir, disculpen, es rarísimo. Me hago cargo individualmente de esta opinión. Son malos actores. Si están creyendo esto".

Qué dijeron Coco Sily y Caramelito Carrizo

"Caramelito" contó que acudió al ciclo de Sily en la TV Pública y que en ese momento el humorista le oreció ser parte de la emisora radial. "Con Coco nos conocemos hace muchos años porque los dos trabajamos en el medio. Nunca habíamos tenido algo en común. Nunca habíamos trabajado juntos. Alguna que otra vez nos habíamos cruzado", comentó Carrizo y agregó que después de haber firmado contrato en la radio con Sily, el la invitó a cenar. Otro día fueron a merendar, otro a almorzar y de esa manera comenzó a forjarse el vínculo amoroso. "Esta relación que está empezando y que, la verdad, es hermosa", agregó.

"Sí, es verdad. Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia. Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo. Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo. Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos", reveló por su parte Sily, en diálogo con La Nación. Y cerró: "Le escribí y le dije: ‘mirá, si tenés ganas cenemos’ y ella me contesto que sí y a partir de ahí empezó todo".