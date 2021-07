Cinthia Fernández se enojó con Amalia Granata por las elecciones: "Se cree la diva de la política"

Las precandidatas de las próximas elecciones tuvieron un tenso cruce en el programa de Ángel De Brito y Cinthia la siguió en Twitter.

Cinthia Fernández y Amalia Granata protagonizaron un fuerte cruce en Los Ángeles de la Mañana. La precandidata a senadora nacional por Santa Fe rechazó sacarse una foto con la ex esposa de Matías Defederico, que es precandidata a diputada provincial por Buenos Aires. Horas después, la integrante del panel de LAM se descargó en Twitter contra Granata.

"Aclaro eso porque ya demasiado diva de la política se cree Amalia Granata como para que se agrande porque le dije ejemplo... Simplemente, espero derribar los prejuicios sobre mí y alcanzar mi meta personal... Como pudo hacer ella en su momento, para representar", colgó la modelo en la red social del pajarito.

Cabe aclarar que Cinthia Fernández será precandidata en la Provincia de Buenos Aires en el partido UNITE, del que también formaba parte Amalia Granata. Sin embargo, la actual diputada buscaría una banca en el Senado integrando una lista del PRO en Santa Fe.

"Yo no me saco fotos con candidatos de otro espacio porque tiende a confundir el proyecto que hoy yo le doy a la gente", había dicho en LAM la diputada de la Provincia de Santa Fe, horas antes. Cinthia Fernández se enojó con ella y le planteó que no se trataba de "verde o celeste" y que una captura "no es hacer política".

"No me saco la foto por muchos motivos. Y no panquequeo, si hay alguien que no panquequea soy yo", soltó la exesposa del Ogro Fabbiani. Más allá de cruce, Fernández le dijo que es "un modelo a seguir", algo que detonó todo tipo de críticas en Twitter. A Granata no le gustó y le pidió: "El único consejo que te puedo dar es que no me tomes como ejemplo".

Los famosos en las próximas elecciones

Cinthia Fernández y Amalia Granata no son estarán en listas para las próximas elecciones legislativas. Otro de los que podría precandidatearse en El Dipy, que habría recibido un ofrecimiento de Juntos por el Cambio para una lista en en La Matanza. El cantante de cumbia fue muy crítico del gobierno de Alberto Fernández en Twitter a lo largo de todo el 2020, explotando una faceta poco conocida por sus fanáticos.

Facundo Manes ya fue anunciado por el radicalismo como precandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires. El neurocientífico tiene escritos muchos artículos y libros acerca del funcionamiento del cerebro humano. Ángel De Brito, semanas atrás, también confirmó que hubo un sondeo de Patricia Bullrich para con Viviana Canosa y Oscar Ruggeri.