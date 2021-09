Cinthia Fernández incomodó a Martín Bossi en vivo: "¿Por qué no blanqueás?"

Cinthia Fernández sorprendió a Martín Bossi con una pregunta sobre su vida amorosa, el comediante quiso esquivarla con humor pero terminó respondiendo.

Martín Bossi visitó Los Ángeles de la Mañana y se sorprendió cuando Cinthia Fernández lo descolocó en vivo por su poco mediática vida amorosa. Entre otras definiciones sobre su carrera humorística y actoral, el cómico también dejó una triste confesión sobre su vida personal: "Desperdicié muchos años de mi vida". La pregunta de la precandidata a diputada apuntó a por qué Bossi no confirmaba públicamente sus romances. El imitador intentó esquivar la pregunta con humor pero finalmente ensayó una respuesta.

Los invitados de LAM saben que si van al piso o abren la posibilidad de una entrevista con el ciclo conducido por Ángel de Brito, las chances de que tengan que revelar cuestiones que pensaban tener guardadas son muy altas. Por eso, no sorprendió cuando en la emisión del lunes de LAM, Cinthia Fernández descolocó en vivo al Martín Bossi, el invitado de la jornada.

La precandidata arrancó suavemente, preguntándole al imitador si tenía ganas de tener "una relación sana y duradera". "Hoy, sí. En su momento hacía lo posible para no tenerla", respondió seguro Bossi pero la repregunta de Fernández fue lapidaria. "¿Por qué no blanqueás a tus novias? Por ejemplo, ¿con Alina qué onda? Porque no nos creemos que es amiga", disparó la angelita, recordando el rumor que une a Martín Bossi con Alina Moine, un noviazgo que los mismos protagonistas se encargaron de negar en diversas oportunidades.

Atónito por la pregunta pero rápido de reflejos, el cómico intentó esquivar la pregunta con humor: "Estamos con un tema de deconstruir ¿no? Blanquear se blanquea un auto, ingresos brutos, ¿qué es blanquear a una mujer?". Pero Cinthia Fernández no dio el brazo a torcer e insistió explicando que para ella "blanquear" es "decir ‘che es mi novia’, ‘la estoy conociendo’ o ‘estoy intentando’ porque puede ser que no". Al humorista no le quedó otra que responder con sinceridad a la duda de la angelita.

"Es que te juro Cinthia de verdad, hoy soy un pibe que no juego al actor de ‘no te voy a contar’. Realmente no pasó nada", comenzó explicando Martín Bossi, principalmente sobre los rumores sobre una posible relación con la periodista Alina Moine. Para cerrar, el actor y comediante sentenció: "Cuando tenga una pareja la puedo compartir con ustedes que son compañeros de laburo, no tiene nada de malo, no voy a perder nada, ni mi libertad ni dejar de ser actor. Lo voy a compartir si es así".