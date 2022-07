Cinthia Fernández fulminó a Wanda Nara por sus fotos en bikini: "No se muestra tal cual es"

Cinthia Fernández publicó un filoso mensaje en sus redes tras la filtración de las fotos de Wanda Nara en topless.

Wanda Nara, quien en este momento se encuentra de vacaciones con su familia en Ibiza, fue fotografiada en la playa en traje de baño disfrutando de los días de verano con su familia. Tras la filtración de algunas de estas fotos en las que la empresaria aparece haciendo topless, Cinthia Fernández publicó un filoso mensaje en sus redes sociales.

Si bien es común que las mujeres del mundo de la farándula sean criticadas por su imagen cuando salen a la luz fotos suyas en traje de baño, en el caso de Wanda la mayoría de las críticas vienen por el lado de que edita sus fotos para modificarse partes del cuerpo o del rostro. Fernández señaló esto y su opinión con un picante comentario en Twitter.

La panelista citó un tweet que Infobae compartió en sus redes con algunas fotos de Nara en la playa en las que se puede ver su cuerpo completamente al natural, a diferencia de otras fotos que publica en sus redes. "Wanda Nara se animó al topless durante sus vacaciones en Ibiza", dice el posteo. Cinthia lo citó y escribió: "Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, ¿por qué no se muestra tal cual es? Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje".

"Ay, ¡que raro Cinthia criticando como actúa una mujer!", le respondió una usuaria, completamente indignada por su actitud. "Otra vez juzgando a una mujer. Cada una se muestra como quiere", opinó otra. "Porque la que maneja un Lamboghini en París y se creó su propio imperio, puede hacer lo que quiere. Y la que le gustaría estar en su lugar, critica", sumó otra usuaria.

"El tema no está en que usa o abusa de filtros. El tema es que ella no se acepta de ningún modo como es e intenta que nadie vea en realidad su cuerpo (que es lindo). Tiene un enorme complejo, por eso tapa su panza en todas las fotos con su mano", opinó otra seguidora en el tweet de Fernández, que se llenó de respuestas sobre el tema.

El nuevo proyecto de Wanda Nara en Telefe

Recientemente, Nara hizo público que comenzará un nuevo proyecto en televisión. "Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades... Ayer hice un Zoom de tres horas, se nos cortaba y volvía. Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿en dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia", expresó la mediática.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América), sumó que se trata de Telefe. "Una es el Mundial, otra algo es acá en Buenos Aires y también hay algo para Paramount, una docuserie. Va a viajar con Marley a cubrir el Mundial. Vuelve a la tele y a la Argentina a trabajar para Telefe", declaró el periodista. Hasta ahora, no trascendieron más detalles al respecto.