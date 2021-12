Christian Petersen se separó de Sofia Zelaschi y habló de Carina Zampini: "Nos amamos"

El cocinero confirmó que se terminó su relación con la exparticipante de El gran premio de la cocina. También enfrentó los rumores que lo vinculan con la conductora.

Christian Petersen confirmó que su relación con Sofia Zelaschi, al exparticipante de El Gran Premio de la Cocina (El Trece), llegó a su final después de un año y medio de amores. El chef habló por primera vez sobre esta situación con Juan Etchegoyen, en una entrevista para Radio Mitre.

El jurado del reality de cocina de El Trece fue muy sincero al tocar su vida sentimental en la entrevista: "No estoy de novio, con Sofía tengo una relación bastante particular. Somos más amigos que novios". Al hablar de Sofía se mostró muy cariño hacia su persona: "Es una chica que conocí en 'El Gran Premio'. Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos toda la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser muy buenos amigos".

Christian Petersen y Sofía terminaron su relación, debido a que en el verano deben enfrentar retos profesionales en lugares diferentes, aunque en realidad comparten en uno de sus proyectos: "Yo la estoy ayudando y ella me ayuda mucho en mi trabajo, pero como se acerca el verano, decidimos ser muy buenos amigos".

El chef reconoció que lo que tiene con Sofía, está a un nivel muy distinto al de un noviazgo: "Tenemos algo muy lindo, pero no somos una pareja convencional. Somos amigos más que novios. Somos diferentes. Decidimos ser amigos, ayudarnos y si fuese formal te diría que no estamos de novios, que somos muy amigos. Y si fuera un poquito más moderno, que no la puedo encasillar en ninguna relación". Christian expresó que no tienen un vínculo "tipo la familia Ingalls".

Su relación con Carina Zampini

Por otro lado, se refirió a cómo manejaba Sofía los rumores de romance que surgen cada tanto con Carina Zampini, la conductora del ciclo de cocina: "Ella sabe lo que sucede con Carina. Nos amamos, nos llevamos muy bien, tenemos muy buena química al aire, pero por suerte siempre vio lo que pasa del otro lado".

Terminó El gran premio de la cocina

Carina Zampini mostró su costado más sensible en una emisión de El Gran Premio de la Cocina y quebró en llanto. La actriz de Dulce Amor hizo saber a los televidentes cuál era el motivo de su angustia, que también afectó a los presentes en el estudio.

"Lo que hizo que la pasemos bien y que estemos dolidos porque termina son las personas. Que es en definitiva lo importante, que es con lo que uno se queda y se lleva. En lo personal estoy profundamente agradecida a todos los que están acá, que son un montón, y a todos los que pasaron, que fueron parte y aportaron su granito de arena", comenzó su descargo la conductora, donde hizo alusión al final de su programa.