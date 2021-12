Christian Martin protagonizó un divertido cruce en vivo con una turista argentina famosa

Una famosa argentina reconoció a Christian Martin y lo sorprendió en vivo mientras hablaba con Eduardo Feinmann en LN+.

Dos turistas argentinas interrumpieron la charla en vivo que estaban teniendo Christian Martin y Eduardo Feinmann en El Noticiero (LN+) y una de ellas sorprendió al cronista, que la reconoció luego de unos segundos. "Te veo cara conocida", aseguró Martin unos momentos antes de que la argentina revelara por qué al periodista le sonaba su cara.

Desde hace ya varios años, Christian Martin es el elegido por algunos canales argentinos para ser su corresponsal en Europa, donde el periodista vive. Su particular estilo con pocas pulgas lo hicieron conocido también entre los más jóvenes, que se divierten con sus reacciones violentas contra las personas que lo interrumpen mientras graba sus apariciones en los distintos programas para los que trabaja. Pero en las últimas horas el cronista protagonizó un insólito momento cuando dos turistas argentinas lo encontraron mientras hablaba en vivo con Eduardo Feinmann.

"¿Christian Martin?", le preguntó una joven rubia, acompañada por su hermana, en Francia. "El mismo", respondió algo sorprendido el cronista, mientras Feinmann aplaudía desde el estudio de El Noticiero al grito de "qué ganador, muy bien". Christian Martin siguió charlando con sus fanáticas, contándoles que estaban en vivo en LN+ y pidiéndoles que lo dejaran seguir con su informe: "Estamos hablando de que en el Gobierno británico hubieron fiestas a escondidas ¿Me dejan terminar el reporte?".

Fue en ese momento que el periodista notó cierta familiaridad en la turista que más hablaba. "A vos te veo cara conocida", la encaró Martin. Después de calificar a Feinmann como un "muy buen informante", la turista reveló quién era: "Soy Marian Farjat, estuve en Big Brother en los últimos dos que se hicieron, fui DJ, ahora estoy con la música, conduzco un programa, fui youtuber". "Chris, te lo digo bajito. Te golpeaba la panza", chicaneó Eduardo Feinmann a su cronista, divertido por lo que acababa de suceder en vivo.

Eduardo Feinmann elogió sorpresivamente a Cristina

Luego de ver el conmovedor discurso de renuncia de Esteban Bullrich en el Senado, el conductor de El Noticiero sorprendió al elogiar una actitud de Cristina Kirchner. "Qué emoción lo de Esteban, ¿no? ¿Vos sabés que lloraba? Estaba solo frente al televisor y lloraba, se me caían las lágrimas", le dijo Feinmann a Rossi. "Una cosa impresionante verlo a él quebrarse de la manera en que se quebraba. Esa imagen, de la mujer secándole las lágrimas. Se me pone la piel de gallina cada vez que la veo", remarcó.

“Te digo, sinceramente, me pareció también interesante e importante la actitud de humanidad que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que estaba presidiendo el Senado en ese momento. Diciendo: ‘Mire, tómese su tiempo’, porque Cristina lo estaba empujando a que no renuncie, ‘Hágalo por zoom, no hace falta que se vaya, que renuncie’”, destacó Feinmann.