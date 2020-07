Chiche Gelblung abandona Polémica en el Bar: "Tiene un perfil raro"

Samuel 'Chiche' Gelblung comenzó su regreso a la televisión luego de atravesar una internación por una infección. Sin embargo, no lo hará en todos los programas que trabajaba. Ya tomó la decisión de dejar Polémica en el Bar por algunas diferencias.

En una entrevista con Esto no es Hollywood, que se emite por Radio del Plata, el periodista se mostró muy entusiasmado con retomar sus actividades diarias, aunque a su familia mucho no le agrada la situación. "Ellos no quieren, pero yo no sé hacer otra cosa", apuntó.

Además aseguró que le "divierten los desafíos" y que le "encanta el prime time". De todos modos dejará un programa convocante, como lo es Polémica en el Bar. "Tiene un perfil raro ahora. Es muy artístico y poco político", cuestionó.

Y agregó: "A mí me divierte más la política de la Política. Las nuevas ondas del mercado dicen otras cosas a veces''.

En ese sentido, reconoció que se siente "más cómodo" con compañeros de mesa como "Mauro (Viale), con (Pablo) Duggan, con (Luis) Ventura", pero que al programa "le va bien" con el giro artístico. "No es donde me siento cómodo. Yo no soy un artista, soy periodista. Yo no creo mucho en el humor televisivo. Eso es lo que pasa. Hoy el humor son otras cosas", sostuvo.

Al tiempo que remarcó: "El humor es la ironía, el humor es la mordacidad, el humor es ShowMatch . Eso es el humor. Pero los sketchs artísticos a mí no me gustan. Ellos lo decían siempre: 'Reíte'. A veces me puteaban al aire porque no me reía. Y a mí no causaban gracia, no puedo forzar eso".

Por otra Parte Gelblung se refirió a la pelea que tuvo con Rodrigo Lussich en Polémica en el Bar, poco tiempo antes de su internación. "Yo no me enfrenté con nadie. Él tuvo problemas conmigo. Tuvo como una cosa rara, una especie de cosa resentida de hace muchos años.Después de mi internación me mandó finalmente un mensaje pidiendo disculpas", indicó.

Y concluyó: "Nunca entendí qué pasó. La gente a veces se queda con cosas. Pensá que lo conozco desde hace 25 años. Era movilero mío, en Radio 10. Son esas cosas raras que van quedando en la cabeza de la gente ".