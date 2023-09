¿Chau Luis Brandoni? Ricardo Darín le respondió por la crítica a Argentina 1985: "Es un delirio"

Ricardo Darín rompió el silencio respecto a la crítica de Luis Brandoni por haber aceptado hacer el papel protagónico en la película Argentina 1985.

Luis Brandoni quedó en el ojo de la tormenta tras haber realizado una fuerte crítica a Ricardo Darín por haber aceptado el papel del fiscal Julio César Strassera en la película Argentina 1985. Pocas horas más tarde, el actor rompió el silencio y respondió a los comentarios inesperados de su colega.

Después de la entrevista de Luis Brandoni con Osvaldo Bazán en El Sol que despertó todo tipo de reacciones, Ricardo Darín dialogó con Clarín y se mostró completamente desconcertado por lo que declaró el actor de 83 años. "No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo.

Luis Brandoni había dicho que no estaba de acuerdo con el abordaje del film dirigido por Santiago Mitre y tampoco se había comunicado con los artistas actorales que trabajaron. "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada?'", soltó.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", agregó Darín a su descargo. De esta manera, parece que la relación entre los dos grandes actores de la Argentina se rompió definitivamente.

El angustiante relato del Chino Darín: "Un cadáver"

"El Chino" Darín reveló un estremecedor relato sobre su juventud y generó gran conmoción. El famoso actor se sinceró en una reciente entrevista y sacó a la luz una historia familiar que muy pocos conocían.

En diálogo con Teleshow, el hijo de Ricardo Darín reveló una historia de su juventud, precisamente de los primeros meses en los que se fue a vivir solo. En esta ocasión en particular, nadie podía dar con el paradero de Darín y generó preocupación porque "lo creían muerto". "Me ha pasado de quedarme dormido y que nadie me pudiera despertar, y nadie supiera dónde estaba, y los demás creer que me había pasado algo, que estaba en una situación de peligro inminente... Y yo estaba en la cama, durmiendo. Tengo el sueño muy profundo", empezó por revelar.

Luego, sumó que sus padres salieron a buscarlo porque no contestaba mensajes ni llamadas a nadie. "Llamaron a hospitales y a la policía, y amigos míos, a ver si alguien sabía dónde estaba, qué había hecho, a qué hora me había ido. Y yo estaba durmiendo, profundizó sobre el tema y aseguró que tuvo que modificar sus hábitos para no volver a generar este tipo de preocupaciones.

Por último, finalizó: "Fue a mis 20 y pocos. Rompieron la puerta de mi casa hasta que me encontraron en la cama durmiendo. Vecinos, todos en la escalera del edificio pensando que me había pasado algo, pensando que iban a encontrar un cadáver. Yo había dejado cerrada la puerta de casa con la llave puesta, entonces tampoco podían meter la llave para entrar, y yo no me enteré nunca de nada". Luego, concluyó: "Me llamaron por teléfono 200 veces. Tocaron el timbre, tocaron la puerta, empezaron a pegar palazos porque trataron con un cincel de sacar la llave para el otro lado para después poder meter la llave desde afuera, porque mis viejos y algunos amigos tenían llave de mi casa. E incluso habiendo abierto la puerta, yo nunca me enteré de nada. Hasta que vino un amigo y entró al cuarto, y me vio tirado en la cama y se asustó y dijo: “¡No, Chino! ¡Noooo!”. Cuando me tocó le digo: “¡¿Qué?!”. Y pegó un salto en el aire".