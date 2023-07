Chau Jey Mammón: la Inteligencia Artificial lo borró de una película y pusieron la cara de otra figura

Jey Mammón terminó de grabar una película días antes de que estallara el escándalo por abuso sexual y la producción tomó una drástica decisión: cambiar su cara por la de otro actor con el uso de Inteligencia Artificial.

La actualidad de Jey Mammón está marcada por una posible vuelta a los medios, luego de la denuncia pública por abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto. Este hecho de índole legal terminó con su salida de Telefe y además, la producción de una película que ya había grabado tomó la decisión de borrarlo por completo con la Inteligencia Artificial para poner la cara de otra figura.

Afuera de La Peña de Morfi, Jey Mammón piensa en otros horizontes a poco de haber reaparecido en la televisión cuando asistió a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023. En las últimas horas, se reveló que 29 horas y media, la película que iba a salir a la luz con su aparición en 14 escenas, no va a tener su presencia.

Mammón fue reemplazado por Ronnie Arias, pero de una manera muy particular: la producción usó Inteligencia Artificial para borrarle la cara y ponerle la del conductor de 61 años. "Se trabajó, se reescribieron escenas de nuevo, hay partes que están hechas por inteligencia artificial, hay partes que están hechas con efectos especiales, imaginate que hubo momentos en los que no se podía reunir a todo el equipo. Yo lo que hago es una nueva versión, es otro personaje", dijo en diálogo con Socios del Espectáculo por El Trece.

"Su reemplazo es algo que tenía que solucionar la productora y por ejemplo, yo no tenía demasiadas escenas con Jey, pero sí hay actores que tenían muchas escenas con él y que van a tener que regrabarlas seguramente", explicó Sofi Morandi, parte del elenco actoral del film que tiene fecha prevista de estreno para mediados de agosto de 2023. Cuenta con la dirección de Maxi Gutiérrez y el resto de las actuaciones están conformadas por Kevsho, Ornella D'Elía, Julián Cerati y Guido Pennelli.

Jey Mammón reapareció y sorprendió a todos con sus palabras: "Todas las pruebas"

Jey Mammón reapareció en medio del escándalo legal que enfrenta con Lucas Benvenuto y reveló cómo vive su día a día, tras haberse ganado el repudio de Telefe y de toda la industria de la televisión. A pesar de esta denuncia fue prescripta por la Justicia en 2021, Benvenuto lo hizo público hace unos meses y, desde entonces, Mammón quedó excluido de todos sus contratos de trabajo. En este contexto, brindó una entrevista íntima en la que habló sobre su enojo con los canales de televisión y su presencia en los premios Martín Fierro.

Para sorpresa de todos, Mammón fue invitado a la ceremonia de los premios Martín Fierro. Esta noticia generó un fuerte repudio entre gran parte de sus colegas, quienes consideraron que no merecía estar allí. En varias fotos y videos publicados en las redes sociales, se podía ver al conductor completamente solo en una mesa. Al hablar sobre esto, Mammón negó sentirse "cancelado".

"No me siento cancelado, y te explico por qué. La cancelación abarca más de una arista. Y una de las aristas más importantes tiene que ver con la gente, que es la que en definitiva te elige. Ahí no me siento cancelado. Siento el abrazo mucho más que antes. No soy un negador de la realidad tampoco. Pero prendo la tele y estoy ahí. Ser cancelado es que no estás, yo estoy", relató, en diálogo con Noticias

En este sentido, Mammón sostuvo que los usuarios de las redes lo quieren, lo acompañan y "no se quedan con un solo testimonio o una historia". Además, apuntó directamente contra sus colegas y agregó que "lo que tienen las personas que trabajan en los medios es que hay quien se comió un sapo, quien se deja llevar por el ruido, quien me pegó por manejarse de forma corporativa, y quien lo hizo por llevar el pan a la casa". "Aprendí a no juzgar. Yo no sé cómo hubiese actuado", sumó.