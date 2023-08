CHAU Cristina Pérez: Telefe tomó una durísima decisión y ella "no está para nada contenta"

La periodista habría recibido una contundente orden por parte del canal de las pelotas. Colegas de Cristina Pérez informaron la verdad de su ausencia en las coberturas de de las PASO 2023.

Cristina Pérez no estuvo presente en la cobertura de las PASO 2023 en Telefe, ni tampoco está al frente del noticiero central del canal durante estos días. Los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron toda la verdad sobre su ausencia y dieron a conocer la decisión que el canal de las pelotas habría tomado con la presentadora, pareja del candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Luis Petri.

La histórica conductora del noticiero nocturno de Telefe comenzó su relación con Petri en octubre del 2021, a través de mensajes por Instagram que luego pasaron a ser a través de WhatsApp. La pareja contó que poco tiempo después de empezar a hablar, organizaron una cena y desde entonces no volvieron a separarse. Dada esta realidad, Cristina Pérez se vio afectada en su profesión como comunicadora sobre actualidad política por el conflicto de intereses que surge de su cercanía con la importante figura de Juntos por el Cambio.

"A la hora de armar el operativo, le dice a Rodolfo y a Cristina que en este oportunidad solo Rodolfo se iba a hacer cargo por que tienen un código de ética que establece que ninguno de los conductores puede estar relacionado con alguno de los candidatos políticos", comentó Adrián Pallares respecto de la decisión que Telefe tomó con Pérez. "Ella fue vetada de Paramount por ser la pareja de un candidato. Ella no está para nada contenta. Le pidieron que no se quedara. Se fue de vacaciones dos semanas porque no la iban a sacar sólo el domingo", añadió Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

El descargo de Lali Espósito tras el triunfo de Javier Milei en las PASO

"Qué peligroso. Qué triste", escribió Espósito en su cuenta de Twitter cuando se conocieron los resultados que dieron a La Libertad Avanza como la fórmula ganadora en las elecciones. Los seguidores de Milei atacaron sin piedad a Lali por su posteo y la cantante redobló la apuesta con otro tweet: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".