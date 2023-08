CHAU Alex Caniggia: El Trece ya eligió su reemplazante

El programa del hijo de Mariana Nannis llega a su fin y El Trece tomó una drástica decisión al respecto. Alex Caniggia será reemplazado por una importante figura del canal.

El programa de Alex Caniggia será levantado de la programación de El Trece debido a los bajos números que marca en las mediciones de rating. Fuentes del canal informaron a El Destape qué ciclo estará en la franja horaria de Los Desconocidos de Siempre y a cargo de qué figura estará la conducción.

El periodista Pablo Layus dio a conocer la noticia que recientemente recibió Caniggia hijo y contó cómo habría reaccionado el joven. "Se fue enojado de las grabaciones y creo, tengo entendido que le quedan programas hasta el miércoles que viene y sería lo último. Sumándole el hecho de su enojo por algunas cuestiones, no es la primera vez que se enoja por lo que estaba pasando", comento el especialista en espectáculos.

La fuentes cercanas a El Trece le informaron a El Destape que Pasaplatos sería el programa escogido para reemplazar a Los Desconocidos de Siempre: el ciclo que conduce Carina Zampini en las tardes del canal del Grupo Clarín estirará su horario para que la grilla no tenga baches.

La palabra de Alex Caniggia sobre su rol como conductor

"El Emperador" habló sobre el nuevo desafío en su carrera antes de que el programa comenzara y se mostró entusiasmado al respecto. "Sumándole el hecho de su enojo por algunas cuestiones, no es la primera vez que se enoja por lo que estaba pasando. Estoy cancherísimo y puedo improvisar un poquito, pero siempre siguiendo las reglas del juego, porque sino el televidente se va a perder mal", comentó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, en diálogo con Clarín. Y sumó: "Faltaban nuevas caras. No va más lo de antes, se terminó. Eso de bardear ya no va más. La pelea y el chisme no va. Hay que renovar y limpiar lo viejo. Ahora lo que va es lo joven, fachero, galán. Todos tienen que ser conductores jóvenes. Porque estamos cansados de que esté la misma gente siempre en la televisión", a modo de análisis sobre la televisión actual.

"Barassi (Darío) se va, pero no voy a reemplazar a nadie, nada que ver. Voy a ser yo mismo, no miro ningún conductor. Voy a usar trajes como una persona joven, pero seria al mismo tiempo", concluyó su descargo Caniggia en enero, cuando no sabía que su ciclo iba a durar pocos meses en pantalla debido a las complicaciones relativas al rating.