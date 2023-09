Chau a una figura de Luzu TV: Nico Occhiato despide a una compañera muy querida

Una figura de la emisora se irá del país. Se supo qué famosa humorista de Luzu TV abandonará la radio.

Luzu TV es un medio de streaming fundado por Nicolás Occhiato que comenzó en plena pandemia por el coronavirus y se instaló como uno de los más visitados en su rubro. El ciclo central del medio es Nadie Dice Nada, donde el dueño de la emisora está acompañado por un equipo y tienen debates relajados sobre temas aleatorios. Los seguidores de Luzu se sorprendieron en las últimas horas debido a un anuncio de una miembro del mencionado programa respecto a su continuidad en el mismo.

El ciclo originalmente estaba compuesto por Ochiatto, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. El año pasado, Jota decidió irse del medio y en su lugar llegó la humorista y bailarina Momi Giardina. Esta última fue quien anunció hace algunas horas una noticia que cambiará el futro del ciclo de Luzu TV.

Giardina comenzó su carrera en Bailando por un sueño, donde trabajó como cuerpo de baile, partenaire y coach y, al mismo tiempo, ha trabajado en obras teatrales con artistas como Antonio Gasalla y Guillermo Francella a la cabeza. A pesar de esa realidad, Momi cobró popularidad cuando comenzó a subir videos de humor a las redes sociales y su ciclo de stand up se volvió un éxito. Giardina lleva adelante Cualquier cosa te llamamos con gran éxito y recientemente informó que el espectáculo la llevará a trabajar en otro continente: "Estoy abrumada por el apoyo y la calidez que recibo del público cada vez que termino la función. Llevar mi espectáculo a España es un sueño cumplido".

Momi Giardina se presentará el 12 de Octubre en Málaga, el 14 en Valencia, el 15 en Mallorca, el 19 en Madrid y el 20 en Barcelona. La humorista aún no informó qué sucederá con su lugar en Luzu TV por su ausencia ni cuándo regresará de vuelta al ciclo.

Fuerte acusación de Nati Jota a Nacho Elizalde

La periodista que actualmente trabaja como conductora en el medio creado por Migue Granados, Olga, dio a conocer que no tuvo una buena relación con su excompañero de Luzu. "Nacho era un productor, yo ni sabía. Llego a la reunión y era un varón con pelo de leopardo. Sacaba algo de mí que me hacía enojar un poco, sus posturas... Un día lloré. Estaba así, me callé y dije 'ya no puedo soportarlo'. Y me levanté y me fui al baño. Yo me sentí re mal", relató Jota en medio de una entrevista con el youtuber Pablo Agustín. Además, reveló que cuando volvió dijo: "No quiero venir más a fumarme a este pelotudo que me hace sentir mal". Lejos de discuparse, Elizalde habría dicho: "No te vestís bien, corta".