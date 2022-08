Celeste Cid le respondió con todo a Yanina Latorre: "Sé la madre que soy"

Celeste Cid y Yanina Latorre protagonizaron un tenso cruce cuando a la actriz le recordaron las declaraciones que hizo la panelista hace un año sobre su relación con Chano Charpentier.

Celeste Cid respondió con todo a las críticas de Yanina Latorre, con quien protagonizó una pequeña polémica hace un año. "Sé la persona que soy, sé la madre que soy", destacó la actriz en diálogo con el cronista de LAM en la alfombra roja de la avant-premiere de la serie Santa Evita.

Hace un año, Chano Moreno Charpentier estuvo cerca de morir después de que un policía le disparara en medio de un brote, lo que obviamente hizo que el cantante estuviera en boca de todos los programas de espectáculos. Entonces, Yanina Latorre recordó que años atrás había sido vecina del músico y reveló que en ese tiempo Chano estaba en pareja con Celeste Cid. La panelista contó que la pareja fue echada del edificio por disturbios y hasta rememoró que el hijo de la actriz solía jugar a la pelota en el garage porque el músico y Celeste Cid estaban "encerrados muy mal", en clara referencia a consumos problemáticos.

Pese a que la actriz no respondió aquellos dichos en su momento, un cronista de LAM reeditó ese viejo entredicho al consultarle a Celeste Cid si seguía molesta con Latorre. "Prefiero no opinar de gente que no… que no. Está todo bien pero ella en su momento dijo algo de mi hijo que a mí me dolió mucho y yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido", replicó la actriz desde la alfombra roja de la avant-premiere de la serie Santa Evita.

"Lamento que sea así su recuerdo y sé la persona que soy, sé la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto", cerró Celeste Cid, todavía algo molesta con las palabras que había tenido la panelista para con ella.

La respuesta de Yanina Latorre

Cuando terminaron de ver la nota con la actriz, Yanina Latorre replicó: "Yo creo que está confundida". "Ella me habló y cuando le pregunté si había visto el programa me dijo que no, la típica que le dijeron 'Yanina Latorre está diciendo'. No hablé de tu maternidad, conté situaciones, que tengo veinte mil más para contar y que me las guardo porque son peores", agregó la panelista, en un tono que pareció amenazante, dada la supuesta información y situaciones que maneja sobre la época en la que Cid y Chano fueron pareja y convivieron en el mismo edificio en el que vivía Yanina Latorre con su familia.