Cathy Fulop estalló contra Mica Viciconte en MasterChef: “Es asquerosa y odiosa”

Cathy Fulop, quien compartió escena con Mica Viciconte en MasterChef Celebrity, rompió el silencio y detalló cómo fue su vínculo durante la competencia.

Catherine Fulop y Mica Viciconte fueron compañeras en MasterChef Celebrity, el reality show de cocina de Telefe, hasta hace apenas algunos días. Tras su eliminación de la competencia, Fulop se sinceró sobre el vínculo que mantuvo con cada uno de sus compañeros durante todos estos meses y contó específicamente cómo se llevó con Viciconte.

Después de varias semanas compartiendo set con sus compañeros y aprendiendo mucho sobre cocina, Cathy finalmente quedó eliminada de MasterChef y se fue del estudio con lágrimas en los ojos. Como suele ocurrirle a la mayoría de los concursantes, ella también se encariñó con muchos de ellos. Sin embargo, tuvo algunas cosas que decir sobre Viciconte.

Cuando le preguntaron cómo había sido su relación con ella, la estrella venezolana respondió que al principio le costó crear un vínculo con Mica debido a algunas cosas de su personalidad, pero que finalmente terminó uniéndose a ella porque le recuerda a su hija mayor, Oriana Sabatini. Sin escrúpulos, Fulop declaró: “A Mica Viciconte me la gané porque es asquerosa y odiosa. Es odiosa como mi hija Oriana y ella me la recuerda”.

La emocionante despedida de Cathy Fulop de MasterChef Celebrity

Al abandonar el certamen, Fulop expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir aquella experiencia y haber aprendido tanto de sus maestros, Damián Betular, Germán Martitegui y Donado de Santis. “Me divertí un montón. Aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes”. Dijo entre lágrimas. “Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”, agregó.

Por un momento, Martitegui abandonó su personaje del “jurado malvado” y le dedicó un cálido mensaje a Cathy en agradecimiento por su participación. “El primer día que te encontré en el pasillo, me diste un abrazo súper fuerte, me agarraste y me apretaste. Para mí era muy raro y me di cuenta que eras una persona increíble. A partir de ahí cada cosa que hiciste me emocionó. Verte conectar con tu querida Venezuela… Te pongo en la historia de personajes de MasterChef que no te voy a olvidar nunca”, le expresó el chef.

Damián Betular también se conmovió con su despedida del programa y le destacó a Cathy lo “genuina, alegre y buena gente” que es. “Tenés una historia de vida, sos una luchadora. Es un golpe muy duro que hoy te vayas, pero nos va a quedar tu felicidad y esa impronta que solamente Cathy Amanda Fulop puede tener. Te quiero mucho”, sentenció. Al borde de las lágrimas, Fulop les dijo a los tres chefs que nunca se había imaginado que iba a recibir tanto cariño, especialmente porque cuando entró al programa sentía cierta antipatía por parte de ellos. “A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros. A veces pensaba si les caía mal, pero después lo agradecía porque me exigía y me motivaba a seguir practicando en mi casa”, cerró, despidiéndose.