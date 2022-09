Catherine Fulop se enteró de las rumores de embarazo de Oriana y la llamó en vivo

Catherine Fulop se hizo eco de los rumores de embarazo de Oriana y la llamó en vivo para saber si se convertiría en abuela pronto.

Catherine Fulop protagonizó un divertido momento durante una charla con el cronista de Intrusos, quien quiso saber si Oriana Sabatini estaba embarazada, luego de que comenzara a circular el rumor de embarazo por un festejo de Paulo Dybala. "¡Ya le voy a preguntar!", comenzó Fulop mientras buscaba su teléfono para llamar al aire a su hija.

El festejo de Paulo Dybala tras el gol que hizo el domingo ante Empoli en la Serie A hizo que las redes explotaran. No solo por cómo el futbolista levantó su nivel en la previa del Mundial de Qatar sino porque se llevó el dedo pulgar a la boca, como suelen celebrar los jugadores cuando hay un embarazo en la familia. Los rumores de que Oriana podría estar esperando a su primer hijo entonces empezaron a circular cada vez con más fuerza.

Ante esta situación, el cronista de Intrusos fue en busca de Catherine Fulop y le preguntó si iba a ser abuela próximamente. La venezolana respondió que "por ahora no", pero repreguntó por el motivo de la consulta, emocionada con la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia.

El cronista le explicó por qué los rumores eran cada vez más fuertes y Fulop reconoció que le resultó extraño que Dybala no celebrara su gol haciendo la máscara (el festejo que suele hacer) y que no le había preguntado nada a su hija ya que le parecía que era un gesto para un compañero. "Pero me acabas de avivar. ¡Ya le voy a preguntar!", agregó divertida la actriz, mientras buscaba su teléfono en la cartera.

Entonces, Fulop hizo una videollamada con Oriana y le empezó a explicar que estaba en una nota y por qué la llamaba. "¡No! Los amo, mandales un beso. Yo también, me tembló... se me llenó un poquito el culo de preguntas cuando vi esa seña. Dije imposible igual, porque no. Hizo una seña como de mate", explicó la hija mayor de Ova Sabatini y Cathy Fulop. Triste por la respuesta de Oriana, Fulop cerró: "¡Ah qué desilusión, coño!".

El viaje de Catherine Fulop y "Ova" Sabatini a Europa para ver a Oriana

"Yo ahora viajaré con 'Ova' a Roma para estar con Ori. Ella ya está hace 4 años con Paulo y nunca los fui a visitar, y eso los enoja un poquito. Tuvimos la pandemia de por medio y ahora es hora de ir a verlos allá", reveló Catherine en una entrevista con PrimiciasYa y de esa manera dio a entender que la relación entre su hija mayor y el futbolista Paulo Dybala se encuentra en un muy buen momento.

Catherine Fulop contó que la reciente partida de su hermano hizo que se replanteara la manera de vivir y de vincularse con sus allegados, en diálogo con LAM: "Paulo me llamó para que vayamos y le demos una sorpresa a Oriana por su cumpleaños y yo no podía por mi trabajo. Después se fue mi hermano y dije: '¿Por qué no tener más encuentros familiares?".